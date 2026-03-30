Trận tái đấu với Malaysia lúc 19h00 ngày 31/3 trên sân Thiên Trường không chỉ mang ý nghĩa danh dự, mà còn mở ra bước ngoặt quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Dù bảng đấu đã ngã ngũ, tuyển Việt Nam đã giành vé dự VCK Asian Cup 2027, nhưng nếu giành chiến thắng, "Những chiến binh Sao vàng" nhiều khả năng sẽ trở lại top 100 thế giới sau hai năm chờ đợi.

Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik có 1.216 điểm và xếp hạng 103 thế giới, nhưng khoảng cách với nhóm trên là rất sít sao.

Tuyển Việt Nam sáng cửa trở lại top 100 FIFA nếu đánh bại Malaysia - Ảnh: Hồ Hoàng Hải

Trong bối cảnh Trinidad & Tobago đã rớt hạng sau thất bại tại FIFA Series, còn Tajikistan, Mozambique hay Luxembourg chưa tạo được bứt phá rõ rệt, cơ hội dành cho tuyển Việt Nam trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Quan trọng hơn, trận đấu với Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027 nên có hệ số điểm cao. Nếu giành chiến thắng, tuyển Việt Nam có thể được cộng tới 9,75 điểm, qua đó đạt khoảng 1.225,75 điểm - đủ để chen chân vào top 100 khi bảng xếp hạng FIFA được cập nhật đầu tháng 4.

Việc trở lại top 100 không chỉ mang ý nghĩa về thứ hạng, mà còn giúp tuyển Việt Nam cải thiện nhóm hạt giống tại VCK Asian Cup 2027. Từ nhóm 3, đội bóng có thể vươn lên nhóm 2, qua đó tránh được nhiều đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng và mở ra cơ hội tiến xa hơn tại giải châu lục.

Một chiến thắng trước Malaysia vì thế không chỉ là kết quả, mà còn là cú hích chiến lược cho tương lai bóng đá Việt Nam.

Highlights giao hữu Việt Nam 3-0 Bangladesh (nguồn: FPT Play)

