Ngày 17/3, AFC chính thức ban hành quyết định kỷ luật đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) do vi phạm Điều 56 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC.

Cũng trong phán quyết của AFC, tuyển Malaysia bị xử thua ở hai trận đấu, gồm trận gặp Nepal ngày 25/3/2025 và trận lượt đi gặp tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025 (thắng 4-0). Căn cứ Điều 25.1 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC, Malaysia bị xử thua với cùng tỷ số 0-3 ở cả hai trận đấu này do sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện, bất kể kết quả thực tế trước đó trên sân.

Bên cạnh các án phạt về chuyên môn, FAM còn bị AFC phạt tiền 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) và phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thông báo, theo quy định tại Điều 11.3 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC.

Như vậy, với án phạt này, Malaysia từ vị trí dẫn đầu với thành tích toàn thắng (15 điểm sau 5 trận) bị trừ 6 điểm, còn 9 điểm, đồng thời hiệu số bàn thắng bại giảm từ +14 xuống còn +2 (ghi 9 bàn, thủng lưới 7 bàn).

Trong khi đó, tuyển Việt Nam được cộng thêm chiến thắng 3-0 ở trận đối đầu ở lượt đi, qua đó nâng tổng điểm lên 15 điểm, đồng thời cải thiện hiệu số từ +6 lên +13 (14 bàn thắng, 1 bàn thua), vươn lên dẫn đầu bảng F.

Với khoảng cách 6 điểm so với Malaysia trong khi vòng loại chỉ còn một lượt trận, tuyển Việt Nam chính thức sớm giành quyền vào VCK Asian Cup 2027. Kết quả này đồng thời giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik sớm định đoạt ngôi đầu bảng F, bất chấp kết quả ở trận tái đấu Malaysia ngày 31/3 tới trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).