"Xin cảm ơn người hâm mộ ủng hộ. Tuyển Việt Nam sớm giành suất dự VCK Asian Cup 2027 nhưng vẫn muốn thắng Malaysia. Đây là cơ hội để tuyển Việt Nam tổng duyệt cho VCK vào năm sau. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng", HLV Kim Sang Sik tự tin nói.

"Tôi cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất. Cá nhân tôi mong thắng Malaysia 2-0. Kết quả thua 0-4 ở trận lượt đi rất buồn với chúng tôi và toàn thể người hâm mộ. Phán quyết AFC tạo động lực cho các cầu thủ chiến đấu.

HLV Kim Sang Sik và Văn Hậu rất tự tin. Ảnh: Đức Anh

Tuyển Việt Nam muốn giành chiến thắng tặng người hâm mộ. Tất cả các đội đều muốn thắng, Malaysia cũng vậy. Về việc họ thiếu 7 cầu thủ nhập tịch, chúng tôi cũng không có lực lượng tốt nhất, như Đình bắc chẳng hạn. Dù vậy, tuyển Việt Nam có mục tiêu cao và hướng đến chiến thắng", HLV Kim Sang Sik chia sẻ trước trận tái đấu Malaysia.

Trong khi đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu thể hiện quyết tâm cao: "Dù trận đấu chỉ là thủ tục, thậm chí kể cả là giao hữu, chúng tôi vẫn khao khát giành chiến thắng làm món quà cho người hâm mộ. Mỗi khi tập trung, tôi đều hạnh phúc xen lẫn cảm giác hồi hộp như ngày đầu. Tôi vui khi thầy Kim Sang Sik tin tưởng trao cơ hội. Tôi cố gắng làm hết khả năng.

Trận lượt đi, tôi ngồi nhà nhìn đồng đội thua trên sân đông khán giả Malaysia, cảm giác rất buồn. Tôi cố gắng nỗ lực thi đấu hết mình, tuân thủ chiến thuật của HLV. Tuyển Việt Nam cùng nhau làm việc và hướng đến chiến thắng. Đây là trận đấu khó khăn, đội nào mắc ít sai lầm hơn sẽ giành chiến thắng".

Trận tuyển Việt Nam vs Malaysia lăn bóng vào lúc 19h ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình.