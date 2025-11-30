Đội hình ra sân

West Ham: Areola, Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos, Diouf, Potts, Fernandes, Bowen, Paqueta, Magassa, Wilson.

Liverpool: Alisson, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Isak.

Bàn thắng: Isak 60', Gakpo 90'+2

Thẻ đỏ: Paqueta 83'

30/11/2025 | 22:55

90'+2

Bàn thắng (0-2, Cody Gakpo): Nhận đường chuyền từ Gomez, Gakpo hứng ngực gọn ghẽ rồi volley chính diện khung thành nhân đôi cách biệt.

Thu gọn
30/11/2025 | 22:48

83'

Thẻ đỏ: Paqueta phản ứng gay gắt với trọng tài và nhận 2 thẻ vàng liên tiếp, đồng nghĩa với tâm thẻ đỏ phải rời sân sớm. West đã khó lại càng khó khi chỉ còn chơi với 10 người.

Thu gọn
30/11/2025 | 22:40

76'

Ekitike kết thúc bên ngoài vòng cấm, chưa có bàn thắng thứ hai cho đội khách.

Thu gọn
30/11/2025 | 22:40

70'

West Ham đang cố gắng vùng lên nhưng các pha tạt bóng từ biên chưa mang lại hiệu quả.

Thu gọn
30/11/2025 | 22:23

60'

Bàn thắng (0-1, Isak): Liverpool dàn xếp tấn công hay bên cánh trái. Gakpo trả ngược để Isak đá nối hiểm hóc mở tỷ số cho Liverpoo.

Thu gọn
30/11/2025 | 22:18

52'

Liverpool đang cố gắng tấn công để tìm khai thông bế tắc. Tuy nhiên, West Ham vẫn đang phòng ngự kín kẽ.

Thu gọn
30/11/2025 | 21:57

Kết thúc hiệp 1

G7Ar8 CXMAAO72C.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 0-0 - 
Thu gọn
30/11/2025 | 21:46

39'

Gakpo đỡ bóng hay trong vòng cấm rồi chuyền thuận lợi để Florian Writz dứt điểm. Tiếc rằng, bóng đi quá nhẹ nên Areola ôm gọn.

Thu gọn
30/11/2025 | 21:36

26'

Liverpool dần kiểm soát cuộc chơi, đẩy West Ham vào thế phòng ngự co cụm.

Thu gọn
30/11/2025 | 21:27

21'

Isak ngả vười kết thúc cận thành nhưng thủ môn Areola xuất sắc cản phá.

G7Aqz 8WUAA3jya.jpg
Isak chưa có duyên ghi bàn - Ảnh: WHU
Thu gọn
30/11/2025 | 21:22

17'

Từ quả phạt góc bên cánh phải, Van Dijk đánh đầu đưa bóng đi quá cao so với khung thành.

Thu gọn
30/11/2025 | 21:19

10'

West Ham cũng đang thi đấu sòng phẳng với đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Đoàn quân HLV Nuno Santo tập trung vào những đợt lên bóng ở biên rồi tạt vào trong.

Thu gọn
30/11/2025 | 21:14

4'

Liverpool phối hợp ăn ý ở trung lộ nhưng Isak lại dứt điểm quá vô duyên, đưa bóng bay vọt xà.

Thu gọn
30/11/2025 | 21:04

21h05

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
30/11/2025 | 20:44

20h

G7APrH6XQAElll7.jpg
Đội hình ra sân West Ham - Ảnh: WHU
G7AO1SVWYAAWHsV.jpg
Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
Thu gọn
30/11/2025 | 01:02

19h10

G6m3jbTW4AA j8Y.jpg
G6m3wjqXQAADTx5.jpg
Các cầu thủ Liverpool ra sân tập - Ảnh: LFC
Thu gọn
30/11/2025 | 01:01

19h

Thông tin lực lượng

West Ham: Scarles và Fabianski chấn thương.

Liverpool: Frimpong, Bajcetic, Chambers, Leoni, Wirtz, Bradley vắng mặt vì chấn thương. 

LFC AWAY 1 1.jpg
Liverpool đang cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần - Ảnh: T.I.A
Thu gọn