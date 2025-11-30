Thẻ đỏ: Paqueta phản ứng gay gắt với trọng tài và nhận 2 thẻ vàng liên tiếp, đồng nghĩa với tâm thẻ đỏ phải rời sân sớm. West đã khó lại càng khó khi chỉ còn chơi với 10 người.