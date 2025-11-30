Đội hình ra sân
West Ham: Areola, Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos, Diouf, Potts, Fernandes, Bowen, Paqueta, Magassa, Wilson.
Liverpool: Alisson, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Isak.
Bàn thắng: Isak 60', Gakpo 90'+2
Thẻ đỏ: Paqueta 83'
90'+2
Bàn thắng (0-2, Cody Gakpo): Nhận đường chuyền từ Gomez, Gakpo hứng ngực gọn ghẽ rồi volley chính diện khung thành nhân đôi cách biệt.
83'
Thẻ đỏ: Paqueta phản ứng gay gắt với trọng tài và nhận 2 thẻ vàng liên tiếp, đồng nghĩa với tâm thẻ đỏ phải rời sân sớm. West đã khó lại càng khó khi chỉ còn chơi với 10 người.
76'
Ekitike kết thúc bên ngoài vòng cấm, chưa có bàn thắng thứ hai cho đội khách.
70'
West Ham đang cố gắng vùng lên nhưng các pha tạt bóng từ biên chưa mang lại hiệu quả.
60'
Bàn thắng (0-1, Isak): Liverpool dàn xếp tấn công hay bên cánh trái. Gakpo trả ngược để Isak đá nối hiểm hóc mở tỷ số cho Liverpoo.
52'
Liverpool đang cố gắng tấn công để tìm khai thông bế tắc. Tuy nhiên, West Ham vẫn đang phòng ngự kín kẽ.
Kết thúc hiệp 1
39'
Gakpo đỡ bóng hay trong vòng cấm rồi chuyền thuận lợi để Florian Writz dứt điểm. Tiếc rằng, bóng đi quá nhẹ nên Areola ôm gọn.
26'
Liverpool dần kiểm soát cuộc chơi, đẩy West Ham vào thế phòng ngự co cụm.
21'
Isak ngả vười kết thúc cận thành nhưng thủ môn Areola xuất sắc cản phá.
17'
Từ quả phạt góc bên cánh phải, Van Dijk đánh đầu đưa bóng đi quá cao so với khung thành.
10'
West Ham cũng đang thi đấu sòng phẳng với đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Đoàn quân HLV Nuno Santo tập trung vào những đợt lên bóng ở biên rồi tạt vào trong.
4'
Liverpool phối hợp ăn ý ở trung lộ nhưng Isak lại dứt điểm quá vô duyên, đưa bóng bay vọt xà.
21h05
Trận đấu bắt đầu.
20h
19h10
19h
Thông tin lực lượng
West Ham: Scarles và Fabianski chấn thương.
Liverpool: Frimpong, Bajcetic, Chambers, Leoni, Wirtz, Bradley vắng mặt vì chấn thương.