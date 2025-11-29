Bầu không khí tại Liverpool đang trở nên đặc biệt căng thẳng khi tương lai của HLV Arne Slot bị đặt dấu hỏi lớn sau chuỗi kết quả đáng thất vọng thời gian gần đây.

Đội bóng chủ sân Anfield hiện tụt sâu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và cũng không tạo được dấu ấn tại Champions League, đi ngược lại kỳ vọng rất lớn đặt ra đầu mùa.

Liverpool đang cân nhắc tương lai Slot. Ảnh: PA

Theo truyền thông Anh, áp lực dành cho HLV người Hà Lan đang tăng cao từng ngày.

Ban lãnh đạo Liverpool, vốn tỏ ra kiên nhẫn và ủng hộ dự án của Slot trong giai đoạn đầu, đã bắt đầu cân nhắc nghiêm túc khả năng thay tướng nếu tình hình không được cải thiện ngay lập tức.

Hai trận đấu sắp tới – gặp West Ham (21h05 ngày 30/11) và Sunderland (3h15 ngày 4/12) – được coi là “chung kết” cho chiếc ghế huấn luyện tại Anfield.

Về chuyên môn, Liverpool bộc lộ hàng loạt vấn đề. Hàng công thiếu sắc bén, hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm, lối chơi tổng thể bị đánh giá là thiếu bản sắc và tính ổn định.

Nhiều chuyên gia cho rằng Liverpool chưa tìm ra hình hài chiến thuật rõ ràng sau mùa hè mua sắm ồ ạt, khác xa hình ảnh đội bóng từng thống trị Premier League mùa trước bằng cường độ pressing và nhịp độ cao.

Sự thất vọng cũng lan sang các khán đài. Người hâm mộ bắt đầu mất kiên nhẫn, một số bỏ về trong trận thua PSV 1-4 hồi giữa tuần.

Nếu tiếp tục sảy chân, Liverpool nhiều khả năng sẽ hành động dù một số cầu thủ tuyên bố ủng hộ Slot.

Tuy nhiên, phương án chia tay không hề rẻ. Trong hợp đồng ký kết với Liverpool, Slot được bảo đảm khoản đền bù lên tới 10 triệu bảng nếu bị sa thải trước thời hạn.

Liverpool đã chi hơn 400 triệu bảng mua sắm kỳ chuyển nhượng mùa hè. Vì thế, BLĐ ở Anfield còn đang lưỡng lự về tương lai Slot.