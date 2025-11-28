Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang đẩy nhanh quá trình tuyển chọn HLV trưởng mới cho Garuda, sau khi chia tay Patrick Kluivert.

Một trong những cái tên được nhắc đến gần đây về khả năng dẫn Indonesia là Giovanni van Bronckhorst. Cựu danh thủ Hà Lan nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông xứ vạn đảo.

Van Bronckhorst là ứng viên dẫn Indonesia. Ảnh: Imago

Theo các nguồn tin địa phương, Van Bronckhorst nằm trong nhóm khoảng năm ứng viên đang được PSSI cân nhắc phỏng vấn.

Tuần này, đại diện PSSI đã bay sang châu Âu để tiến hành phỏng vấn các ứng viên. Quá trình này diễn ra tại Anh và Tây Ban Nha.

Giới chuyên môn đánh giá Van Bronckhorst là phương án đáng thử với PSSI, bởi ông thuộc lớp HLV hiện đại của bóng đá Hà Lan.

Cựu cầu thủ 50 tuổi này từng thành công ở những môi trường bóng đá khác nhau như Arsenal và Barcelona, cùng 106 lần khoác áo tuyển Hà Lan.

Trong sự nghiệp huấn luyện, Van Bronckhorst có nhiều kinh nghiệm. Ông nổi bật với thành tích đưa Feyenoord đến với chức vô địch Hà Lan 2016-17; á quân Europa League với Rangers năm 2022.

Một trong những điểm nổi bật của Van Bronckhorst là tổ chức chiến thuật, khả năng xây dựng lối chơi tập thể và đặc biệt là phát triển cầu thủ trẻ – điều Indonesia rất cần trong giai đoạn tái thiết.

Hồi mùa hè vừa qua, Van Bronckhorst gia nhập ban huấn luyện Liverpool với vai trò trợ lý của Arne Slot.

Liverpool đang rơi vào cuộc khủng hoảng nặng nề. Điều này có thể mở cánh cửa để Van Bronckhorst rời Anfield.

Phía PSSI hiện vẫn giữ thái độ thận trọng. Chủ tịch Erick Thohir cho biết quá trình bổ nhiệm HLV mới phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tránh bài học Kluivert.

Dù vậy, lựa chọn cuối cùng có thể được PSSI công bố vào đầu năm, bởi Indonesia cần thuyền trưởng mới để chuẩn bị cho FIFA Series 2026 – giải giao hữu diễn ra giữa các liên đoàn.

Một ưu thế của Van Bronckhorst là ông có gốc Indonesia. Cả cha và mẹ của ông đều mang trong mình dòng máu quốc gia Đông Nam Á.