Klopp nổi lên như một ứng viên sáng giá nếu ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield mất kiên nhẫn với người kế nhiệm ông.

Nếu phía Liverpool tiếp cận Jurgen Klopp - hiện đang là Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull, nhiều khả năng ông sẽ chỉ đảm nhiệm vị trí HLV tạm quyền cho đến hết mùa giải 2025/26.

Jurgen Klopp có thể lên thay Arne Slot trong ngắn hạn - Ảnh: T.T

Nguyên nhân bởi các ông chủ Liverpool đang nhắm đến Julian Nagelsmann và Luis Enrique là những mục tiêu dài hạn cho chiếc ghế thuyền trưởng.

Trước đó, Arne Slot khẳng định ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ chủ sở hữu người Mỹ Fenway Sports, bất chấp chuỗi 9 trận thua trong 12 lần ra sân gần nhất.

Tuy nhiên, báo chí Anh cho hay, các cuộc trò chuyện cũng diễn ra giữa các Giám đốc điều hành Liverpool lo ngại Slot mất đi quyền uy trong phòng thay đồ.

Sau khi chi 426 triệu bảng để mua sắm cầu thủ hồi hè, diện mạo mới của Lữ đoàn đỏ ngày càng tệ đi, trong bối cảnh nhiều tân binh chưa thể hòa nhập, còn trụ cột Van Dijk hay Salah sa sút phong độ.

Ban Giám đốc phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, với Klopp là cái tên phù hợp có thể thay thế trong ngắn hạn.

Hiện CLB đang chờ đến năm mới xem liệu Slot có thể xoay chuyển được tình thế hay không.

Thêm thất bại trước West Ham vào cuối tuần này không chỉ gây thêm áp lực cho Slot mà còn cả chủ sở hữu FSG, khi mà đã xuất hiện nhiều tiếng la ó từ khán đài sau trận thua PSV.