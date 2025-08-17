Gyff2fFXkAAdTSo.jpeg
Haaland lập cú đúp bàn thắng - Ảnh: ER

Đội hình ra sân

Wolves: Jose Sa, Doherty, Agbadou, Toti Gomes, Wolfe, Andre, Joao Gomes, Hoever, Munetsi, Bellegarde, Strand Larsen.

Man City: Trafford, Ait-Nouri, Lewis, Dias, Nunes, Nico Gonzalez, Reijnders, Bobb, Bernardo Silva, Doku, Haaland.

Bàn thắng: Haaland 34', 61', Reijnders 37', Cherki 81'

Kết quả
Vòng 1
16/08/2025 02:00:00 Liverpool 4 - 2 Bournemouth
16/08/2025 18:30:00 Aston Villa 0 - 0 Newcastle
16/08/2025 21:00:00 Brighton 1 - 1 Fulham
16/08/2025 21:00:00 Sunderland 3 - 0 West Ham
16/08/2025 21:00:00 Tottenham 3 - 0 Burnley
16/08/2025 23:30:00 Wolves 0 - 4 Manchester City
17/08/2025 | 01:37

Kết thúc

Gyfl9iJXsAAf77a.jpeg
Man City giành chiến thắng giòn giã - Ảnh: P.L
17/08/2025 | 01:24

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

17/08/2025 | 01:14

81'

Bàn thắng (0-4, Cherki): Nhận bóng ở trung lộ, Cherki đảo chân kỹ thuật rồi tung cú đá chìm vào góc xa hạ gục thủ môn Jose Sa.

GyfjDn9WEAEuIWO.jpg
Cherki ghi bàn đầu tiên ở Ngoại hạng Anh - Ảnh: F.R
17/08/2025 | 01:10

75'

Wolves bắt đầu đẩy cao đội hình tấn công. Larsen vừa thử tài thủ môn James Trafford với cú dứt điểm khó chịu.

17/08/2025 | 01:05

72'

Haaland rời sân nhường chỗ cho tân binh Cherki.

17/08/2025 | 00:55

61'

Bàn thắng (0-3, Haaland): Lại là một pha xử lý cực hay của Reijnders. Anh phối hợp cùng Bobb bên cánh phải rồi trả ngược thuận lợi cho Haaland đặt lòng chân trái ghi bàn thứ 3 cho Man "xanh".

resources_premierleague_pulselive_com 2230462683.jpg
Haaland tiếp tục lên tiếng - Ảnh: Premier League
17/08/2025 | 00:50

57'

Wolves dàn xếp đá phạt thông minh. Strand Larsen lẻn xuống kết thúc ở góc hẹp buộc Trafford phải đấm bóng qua xà.

17/08/2025 | 00:38

46'

Strand Larsen có cơ hội tuyệt vời rút ngắn cách biệt nhưng pha ập vào đá nối chân trái lại đưa bóng bay sạt cột dọc.

17/08/2025 | 00:22

Kết thúc hiệp 1

GyfWH97WsAAuL6q.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Man City - Ảnh: MCFC
17/08/2025 | 00:08

37'

Bàn thắng (0-2, Reijnders): Các cầu thủ Man City đoạt bóng giữa sân rồi phản công nhanh. Bobb đẩy xuống để Reijnders đá chéo góc chân trái hiểm hóc nhân đôi cách biệt.

GyfUSnWW8AAbltF.jpg
GyfUVVcXAAA2Duk.jpg
Reijnders thi đấu chói sáng - Ảnh: ESPN
17/08/2025 | 00:05

34'

Bàn thắng (0-1, Haaland): Từ pha xử lý cực hay của Reijnders ở giữa sân, Rico Lewis xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang dọn cỗ cho Haaland đệm cận thành mở tỷ số.

GyfTjwxXwAAvFYg.jpg
Haaland ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: CityExtra
16/08/2025 | 23:57

27'

Munetsi vừa bật cao đánh đầu tung lưới Man City. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

16/08/2025 | 23:49

19'

Bóng được Silva tạt vào từ cánh trái cho Haaland thoải mái đánh đầu cận thành qua xà cực kỳ đáng tiếc.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 08 16T163619Z_1353400357_UP1EL8G1A4IR2_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND WOL MCI.jpg
Doku đua tốc bên cánh trái - Ảnh: Premier League
16/08/2025 | 23:44

11'

Halaand đang được các hậu vệ áo vàng "chăm sóc" khá kỹ nên chưa có cơ hội tiếp cận khung thành Jose Sa.

16/08/2025 | 23:34

3'

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Man City đã tràn lên đá nửa sân, đẩy đối thủ vào thế phòng ngự co cụm.

16/08/2025 | 23:26

23h30

Trận đấu bắt đầu.

532799878_1414969440430543_8429340366004515877_n.jpg
CĐV Wolves tri ân Diogo Jota - Ảnh: F.R
16/08/2025 | 23:07

23h10

Gye_IqCWMAAZldj.jpeg
Cầu thủ Man City đến sân Molineux - Ảnh: MCFC
16/08/2025 | 23:06

23h

Gye2HWiWwAAe19r.jpeg
Đội hình ra sân Wolves - Ảnh: WFC
Gye2qPqWAAA_GDX.jpeg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
16/08/2025 | 10:05

22h

GyaeC9FXQAAWnh0.jpeg
GyaeC9GWwAA3dMi.jpeg
Dàn sao Man City háo hức chờ trận mở màn - Ảnh: MCFC
16/08/2025 | 10:04

21h

Thông tin lực lượng

Wolves: Leon Chiwone và Fabio Silva không thể ra sân vì chấn thương.

Man City: Mateo Kovacic, Kalvin Phillips, Rodri và Gvardiol vắng mặt vì chấn thương. Savinho cùng Ederson không được đăng ký thi đấu.

530693870_122137039670824266_6770395761268335923_n.jpg
Man City có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: F.M.D
