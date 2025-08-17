Đội hình ra sân
Wolves: Jose Sa, Doherty, Agbadou, Toti Gomes, Wolfe, Andre, Joao Gomes, Hoever, Munetsi, Bellegarde, Strand Larsen.
Man City: Trafford, Ait-Nouri, Lewis, Dias, Nunes, Nico Gonzalez, Reijnders, Bobb, Bernardo Silva, Doku, Haaland.
Bàn thắng: Haaland 34', 61', Reijnders 37', Cherki 81'
|Kết quả
|Vòng 1
|16/08/2025 02:00:00
|Liverpool 4 - 2 Bournemouth
|16/08/2025 18:30:00
|Aston Villa 0 - 0 Newcastle
|16/08/2025 21:00:00
|Brighton 1 - 1 Fulham
|16/08/2025 21:00:00
|Sunderland 3 - 0 West Ham
|16/08/2025 21:00:00
|Tottenham 3 - 0 Burnley
|16/08/2025 23:30:00
|Wolves 0 - 4 Manchester City
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
81'
Bàn thắng (0-4, Cherki): Nhận bóng ở trung lộ, Cherki đảo chân kỹ thuật rồi tung cú đá chìm vào góc xa hạ gục thủ môn Jose Sa.
75'
Wolves bắt đầu đẩy cao đội hình tấn công. Larsen vừa thử tài thủ môn James Trafford với cú dứt điểm khó chịu.
72'
Haaland rời sân nhường chỗ cho tân binh Cherki.
61'
Bàn thắng (0-3, Haaland): Lại là một pha xử lý cực hay của Reijnders. Anh phối hợp cùng Bobb bên cánh phải rồi trả ngược thuận lợi cho Haaland đặt lòng chân trái ghi bàn thứ 3 cho Man "xanh".
57'
Wolves dàn xếp đá phạt thông minh. Strand Larsen lẻn xuống kết thúc ở góc hẹp buộc Trafford phải đấm bóng qua xà.
46'
Strand Larsen có cơ hội tuyệt vời rút ngắn cách biệt nhưng pha ập vào đá nối chân trái lại đưa bóng bay sạt cột dọc.
Kết thúc hiệp 1
37'
Bàn thắng (0-2, Reijnders): Các cầu thủ Man City đoạt bóng giữa sân rồi phản công nhanh. Bobb đẩy xuống để Reijnders đá chéo góc chân trái hiểm hóc nhân đôi cách biệt.
34'
Bàn thắng (0-1, Haaland): Từ pha xử lý cực hay của Reijnders ở giữa sân, Rico Lewis xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang dọn cỗ cho Haaland đệm cận thành mở tỷ số.
27'
Munetsi vừa bật cao đánh đầu tung lưới Man City. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
19'
Bóng được Silva tạt vào từ cánh trái cho Haaland thoải mái đánh đầu cận thành qua xà cực kỳ đáng tiếc.
11'
Halaand đang được các hậu vệ áo vàng "chăm sóc" khá kỹ nên chưa có cơ hội tiếp cận khung thành Jose Sa.
3'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Man City đã tràn lên đá nửa sân, đẩy đối thủ vào thế phòng ngự co cụm.
23h30
Trận đấu bắt đầu.
23h10
23h
22h
21h
Thông tin lực lượng
Wolves: Leon Chiwone và Fabio Silva không thể ra sân vì chấn thương.
Man City: Mateo Kovacic, Kalvin Phillips, Rodri và Gvardiol vắng mặt vì chấn thương. Savinho cùng Ederson không được đăng ký thi đấu.