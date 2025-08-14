La Stampa cho hay, Man City đạt các thỏa thuận cá nhân với Donnarumma, trong đó bao gồm mức lương hơn 12 triệu euro/năm, tương đương con số thủ thành 26 tuổi nhận ở PSG.

Donnarumma chuẩn bị về với Man City của Pep Guardiola. Ảnh: Soccrates Images

Donnarumma gật đầu đến Etihad sau cuộc nói chuyện với Pep Guardiola, người đánh giá anh là 1 trong 3 thủ thành hay nhất thế giới hiện nay.

Nguồn trên cung cấp thêm, Man City đang đặt lên bàn đàm phán với PSG số tiền 35 triệu euro cho thương vụ này. Họ dự kiến mức chi khoảng 40 triệu euro.

Do Donnarumma chỉ còn không đầy 11 tháng trong hợp đồng tại Paris nên Man xanh không có ý định đáp ứng mức giá 50 triệu euro của PSG.

Luis Enrique thẳng tay gạt Donnaruma khỏi kế hoạch ở PSG. Ảnh: IMAGO

Tương lai của Donnarumma tại Paris sau mùa giải đại thành công cùng PSG đi theo hướng không ngờ. Ai cũng nghĩ mối lương duyên ấy sẽ tiếp tục thì quan hệ của họ chạm đáy mà đỉnh điểm là HLV Luis Enrique loại thẳng thủ thành này khỏi danh sách PSG đá Siêu cúp châu Âu – vừa thắng Tottenham sau loạt sút cân não (hòa 2-2 trong 90 phút).

Người đại diện của Donnarumma chê trách PSG hành xử không có chút tôn trọng nào với thân chủ của mình, trong khi thủ thành này cũng ám chỉ Luis Enrique chính là người ‘đuổi’ anh khỏi Paris, trong tâm thư gửi người hâm mộ, xác nhận ra đi.

Bất đồng giữa Donnarumma với PSG được cho ‘vênh’ nhau về chuyện tiền lương ở đàm phán gia hạn. Phía thủ môn người Italia muốn tăng lên sau mùa giải lịch sử có đóng góp lớn, nhưng đội bóng nhà giàu nước Pháp không đồng ý.

Chưa kể, HLV Luis Enrique cũng nhắm đến thủ thành có phong cách khác biệt hơn và thực tế đội đã mang về Lucas Chevalier, người vừa được chọn bắt chính ở Siêu cúp châu Âu.