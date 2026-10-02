Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 2/10 - Division 1

Ngày

Giờ (VN)

Bảng

Trận đấu

Trực tiếp

02/10

16:00

Bảng B

Việt Nam vs Pakistan

 FPT Play, TV360

02/10

16:00

Bảng B

Thái Lan vs Philippines

FPT Play, TV360

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn 