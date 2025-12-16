Màn ra mắt đáng thất vọng của đội tuyển futsal nam Việt Nam ở vòng loại SEA Games 33 khi để thua Malaysia 2-4.

Đội quân của HLV Diego Giustozzi nhập cuộc khá tốt, với bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm.

Tuy nhiên, một loạt sai lầm xuất hiện khiến Việt Nam nhận những bàn thua rất không đáng, khi đối thủ dứt điểm từ sát biên dọc.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp futsal giữa Việt Nam vs Malaysia:

16/12/2025 | 17:43

40'

Hết giờ! Việt Nam 2-4 Malaysia!

Màn ra mắt không như ý của futsal Việt Nam, với quá nhiều vấn đề và trắng tay.

Thu gọn
16/12/2025 | 17:42

40'

Cơ hội tốt nhưng cú đá của cầu thủ áo đỏ từ hơn 6 mét đi vọt xà ngang.

Thu gọn
16/12/2025 | 17:41

39'

Ở góc hẹp, Mạnh Dũng dứt điểm không thành công, bóng ra hết biên ngang.

Thu gọn
16/12/2025 | 17:35

37'

Bàn thắng! Việt Nam rút ngắn tỷ số 2-4! Cú sút nửa chuyền của đồng đội từ biên trái trở thành pha kiến tạo, Mạnh Dũng chạm bóng cận thành rút ngắn cách biệt.

Thu gọn
16/12/2025 | 17:33

37'

Không vào! Khung thành Việt Nam bỏ trống, nhưng Bin Johan sút vọt xà.

Thu gọn
16/12/2025 | 17:31

34'

Vũ Ngọc Anh sút má trong chân phải từ xa, nhưng không đủ khó với thủ môn Malaysia.

Sau đó, thủ môn Syukri lại cản được cú sút gần của Việt Nam.

Thu gọn
16/12/2025 | 17:23

32'

Không vào! Cầu thủ Việt Nam mất bóng, đối thủ sút xa khi khung thành bỏ trống nhưng may mắn là bóng ra ngoài.

Thu gọn
16/12/2025 | 17:23

31'

Từ Minh Quang khoác áo thủ môn. Việt Nam quyết định đá 5 cầu.

Thu gọn
16/12/2025 | 17:20

30'

Từ Minh Quang thực hiện pha đột phá rồi sút xa, một lần nữa gửi bóng lên khán đài.

Thu gọn
16/12/2025 | 17:18

28'

Từ Minh Quang tung cú vô lê nhưng đưa bóng đi cao gấp đôi khung thành Malaysia.

Thu gọn
16/12/2025 | 17:14

27'

Việt Nam đang rất bế tắc. HLV Diego Giustozzi hầu như không có phản ứng, ngoài việc thay người liên tục và khoanh tay trước ngực.

Futsal Viet nam Malaysia 1.jpg
Thu gọn
16/12/2025 | 17:10

23'

Bàn thắng! Malaysia dẫn 4-1! Thủ môn phát bóng, cầu thủ Malaysia tung cú sút xa khiến thủ môn Văn Tú bất lực.

Futsal Việt Nam đang nhớ Hồ Văn Ý.

Thu gọn
16/12/2025 | 17:03

21'

Hiệp 2 bắt đầu.

Thu gọn
16/12/2025 | 16:49

20'

Hiệp 1 kết thúc! Việt Nam 1-3 Malaysia!

Một hiệp đấu thất vọng. Việt Nam dẫn trước nhưng mắc sai lầm dẫn đến 3 bàn thua liên tiếp.

Futsal Viet nam Malaysia 4.jpg
Futsal Viet nam Malaysia 3.jpg
Thu gọn
16/12/2025 | 16:48

20'

Không vào! Công Đại sút chéo góc về cột xa, nhưng thủ môn Malaysia đổ người cản phá.

Thu gọn
16/12/2025 | 16:45

18'

Bàn thắng! Malaysia dẫn 3-1! Vẫn là cánh phải, Syahir bin Khan sút căng, thủ môn Phạm Văn Tú để bóng bật ra, Bin Nawi đá bồi cận thành thành bàn. 

Thu gọn
16/12/2025 | 16:42

17'

Đội trưởng Đức Hòa để mất bóng, cầu thủ Malaysia chạy dọc biên phải sút căng ra ngoài. Đối thủ đang tìm cách khai thác hai biên.

Thu gọn
16/12/2025 | 16:36

15'

Futsal Việt Nam đang thi đấu bế tắc. Malaysia phòng ngự kèm người và che chắn rất tốt.

Futsal Viet nam Malaysia 2.jpg
Thu gọn
16/12/2025 | 16:31

13'

Cột dọc! Thịnh Phát xoay trở rất khéo rồi sút chân trái, bóng chạm cột dọc. Mạnh Dũng băng vào đá bồi không thành công.

Thu gọn
16/12/2025 | 16:23

9'

Đa Hải sút xa nhưng thủ môn Malaysia cản phá thành công. Ít giây sau, Nhan Gia Hưng sút xa nhưng không đủ khó.

Thu gọn
16/12/2025 | 16:19

8'

Nguy hiểm! Bin Nawi không bị kèm dứt điểm ra ngoài.

Thu gọn
16/12/2025 | 16:19

7'

Bàn thắng! Malaysia dẫn 2-1! Trong pha dàn xếp đá phạt sát biên phải, Syahir bin Khan sút căng đánh bại Văn Tú.

Thu gọn
16/12/2025 | 16:15

7'

Không vào! Đội trưởng Đức hòa xử lý kỹ thuật rồi tung cú sút xa chân trái rất căng, thủ môn Malaysia xuất sắc không kém với pha bay người cản phá.

Thu gọn
16/12/2025 | 16:12

4'

Bàn thắng! Malaysia gỡ hòa 1-1! Bin Narir vượt qua cầu thủ Việt Nam bên cánh trái, sút thẳng vào khung thành khi thủ môn Phạm Văn Tú khép góc không tốt.

Thu gọn
16/12/2025 | 16:08

3'

Bàn thắng! Việt Nam dẫn 1-0! Cú sút của Ngọc Anh bị thủ môn Malaysia cản phá, bóng chạm cột dọc và Nguyễn Đa Hải có mặt đá bồi thành bàn.

Thu gọn
16/12/2025 | 16:01

1'

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
16/12/2025 | 15:06

Danh sách xuất phát hai đội

Chọn tài liệu để xem:
Tệp đính kèm

 

Thu gọn