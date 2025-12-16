Màn ra mắt đáng thất vọng của đội tuyển futsal nam Việt Nam ở vòng loại SEA Games 33 khi để thua Malaysia 2-4.
Đội quân của HLV Diego Giustozzi nhập cuộc khá tốt, với bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm.
Tuy nhiên, một loạt sai lầm xuất hiện khiến Việt Nam nhận những bàn thua rất không đáng, khi đối thủ dứt điểm từ sát biên dọc.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp futsal giữa Việt Nam vs Malaysia:
40'
Hết giờ! Việt Nam 2-4 Malaysia!
Màn ra mắt không như ý của futsal Việt Nam, với quá nhiều vấn đề và trắng tay.
40'
Cơ hội tốt nhưng cú đá của cầu thủ áo đỏ từ hơn 6 mét đi vọt xà ngang.
39'
Ở góc hẹp, Mạnh Dũng dứt điểm không thành công, bóng ra hết biên ngang.
37'
Bàn thắng! Việt Nam rút ngắn tỷ số 2-4! Cú sút nửa chuyền của đồng đội từ biên trái trở thành pha kiến tạo, Mạnh Dũng chạm bóng cận thành rút ngắn cách biệt.
37'
Không vào! Khung thành Việt Nam bỏ trống, nhưng Bin Johan sút vọt xà.
34'
Vũ Ngọc Anh sút má trong chân phải từ xa, nhưng không đủ khó với thủ môn Malaysia.
Sau đó, thủ môn Syukri lại cản được cú sút gần của Việt Nam.
32'
Không vào! Cầu thủ Việt Nam mất bóng, đối thủ sút xa khi khung thành bỏ trống nhưng may mắn là bóng ra ngoài.
31'
Từ Minh Quang khoác áo thủ môn. Việt Nam quyết định đá 5 cầu.
30'
Từ Minh Quang thực hiện pha đột phá rồi sút xa, một lần nữa gửi bóng lên khán đài.
28'
Từ Minh Quang tung cú vô lê nhưng đưa bóng đi cao gấp đôi khung thành Malaysia.
27'
Việt Nam đang rất bế tắc. HLV Diego Giustozzi hầu như không có phản ứng, ngoài việc thay người liên tục và khoanh tay trước ngực.
23'
Bàn thắng! Malaysia dẫn 4-1! Thủ môn phát bóng, cầu thủ Malaysia tung cú sút xa khiến thủ môn Văn Tú bất lực.
Futsal Việt Nam đang nhớ Hồ Văn Ý.
21'
Hiệp 2 bắt đầu.
20'
Hiệp 1 kết thúc! Việt Nam 1-3 Malaysia!
Một hiệp đấu thất vọng. Việt Nam dẫn trước nhưng mắc sai lầm dẫn đến 3 bàn thua liên tiếp.
20'
Không vào! Công Đại sút chéo góc về cột xa, nhưng thủ môn Malaysia đổ người cản phá.
18'
Bàn thắng! Malaysia dẫn 3-1! Vẫn là cánh phải, Syahir bin Khan sút căng, thủ môn Phạm Văn Tú để bóng bật ra, Bin Nawi đá bồi cận thành thành bàn.
17'
Đội trưởng Đức Hòa để mất bóng, cầu thủ Malaysia chạy dọc biên phải sút căng ra ngoài. Đối thủ đang tìm cách khai thác hai biên.
15'
Futsal Việt Nam đang thi đấu bế tắc. Malaysia phòng ngự kèm người và che chắn rất tốt.
13'
Cột dọc! Thịnh Phát xoay trở rất khéo rồi sút chân trái, bóng chạm cột dọc. Mạnh Dũng băng vào đá bồi không thành công.
9'
Đa Hải sút xa nhưng thủ môn Malaysia cản phá thành công. Ít giây sau, Nhan Gia Hưng sút xa nhưng không đủ khó.
8'
Nguy hiểm! Bin Nawi không bị kèm dứt điểm ra ngoài.
7'
Bàn thắng! Malaysia dẫn 2-1! Trong pha dàn xếp đá phạt sát biên phải, Syahir bin Khan sút căng đánh bại Văn Tú.
7'
Không vào! Đội trưởng Đức hòa xử lý kỹ thuật rồi tung cú sút xa chân trái rất căng, thủ môn Malaysia xuất sắc không kém với pha bay người cản phá.
4'
Bàn thắng! Malaysia gỡ hòa 1-1! Bin Narir vượt qua cầu thủ Việt Nam bên cánh trái, sút thẳng vào khung thành khi thủ môn Phạm Văn Tú khép góc không tốt.
3'
Bàn thắng! Việt Nam dẫn 1-0! Cú sút của Ngọc Anh bị thủ môn Malaysia cản phá, bóng chạm cột dọc và Nguyễn Đa Hải có mặt đá bồi thành bàn.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Danh sách xuất phát hai đội