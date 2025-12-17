Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 18/12 và được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV5, FPT Play. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

U22 Thái Lan và U22 Việt Nam gặp nhau ở trận chung kết SEA Games 33 là cuộc đối đầu của hai tập thể bản lĩnh nhất giải. Đội chủ nhà cho thấy sức mạnh tấn công ấn tượng ngay từ vòng bảng với 9 bàn thắng, đặc biệt là phong độ cao của Yotsakorn Burapha - chân sút ghi phần lớn bàn thắng cho “Voi chiến trẻ”.

Tuy nhiên, hành trình của U22 Việt Nam lại mang dáng dấp của một đội bóng trưởng thành qua áp lực. Sau khởi đầu không trọn vẹn trước Lào, thầy trò HLV Kim Sang Sik càng đá càng chắc chắn, kiểm soát thế trận tốt và biết tung đòn quyết định đúng thời điểm, từ Malaysia đến Philippines.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Việt Nam, nhưng chung kết luôn là câu chuyện khác. Để chiến thắng, U22 Việt Nam cần phong tỏa Yotsakorn, duy trì cường độ pressing và tận dụng ưu thế thể lực trong hiệp hai - nơi Thái Lan thường giảm nhịp rõ rệt.

Đội hình dự kiến U22 Thái Lan vs U22 Việt Nam

U22 Thái Lan: Sorawat Phosaman, Chanon Tamma, Chanapach Buaphan, Seksan Ratree, Sittha Boonlha, Yotsakon Burapha, Thanakrit Chotmuangpak, Sirapop Wandee, Pichitchai Sienkratok, Iklas Sanron, Phon-Ek Maneekorn.

U22 Việt Nam: Trung Kiên; Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Thái Sơn, Quốc Cường, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Khang.

Highlights U22 Việt Nam 2-0 U22 Philippines:

