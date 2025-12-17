Ngày 16/12 đánh dấu bước tăng tốc ấn tượng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, với 9 HCV, 8 HCB và 10 HCĐ được bổ sung vào bảng thành tích.

Sự bùng nổ diễn ra trên nhiều nội dung, trong đó điền kinh tiếp tục là điểm tựa lớn nhất. Nguyễn Thị Oanh khép lại kỳ SEA Games thành công với HCV 3.000m vượt chướng ngại vật, trong khi các nội dung nhảy cao, nhảy xa và tiếp sức nữ cũng mang về những chiến thắng thuyết phục.

Đội chạy tiếp sức 4x400m nữ một lần nữa đánh bại Thái Lan và Philippines để bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games - Ảnh: SN

Song song với đó, rowing nữ, kickboxing, kéo co hỗn hợp và Liên Quân Mobile nữ đều ghi dấu ấn vàng, thể hiện sự phát triển đồng đều giữa thể thao truyền thống và hiện đại.

Các tấm HCB ở rowing nam, cử tạ, kickboxing, cờ vua và điền kinh cho thấy Việt Nam luôn hiện diện trong nhóm tranh chấp huy chương ở hầu hết nội dung. Một ngày thi đấu thành công, tạo đà tích cực cho chặng cuối SEA Games 33.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn