Tại SEA Games 33, ĐT futsal nữ Việt Nam do HLV Nguyễn Đình Hoàng dẫn dắt nằm ở bảng B cùng Indonesia và Myanmar, thi đấu tại BTU Hall của Đại học Bangkok Thonburi.

Đội sẽ ra quân gặp Indonesia ngày 12/12 trước khi đối đầu Myanmar ngày 14/12. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành vé vào bán kết diễn ra ngày 16/12, còn trận chung kết và tranh HCĐ sẽ tổ chức ngày 18/12.

Lịch thi đấu của đội tuyển futsal Nữ Việt Nam tại SEA Games 33

Từ ngày 3/11, tuyển futsal nữ đã hội quân tại TP.HCM, đồng thời bầu thủ môn kỳ cựu Đinh Nguyễn Ngọc Linh làm đội trưởng, cùng hai đội phó Biện Thị Hằng và Lê Thị Thanh Ngân.

Toàn đội có 4 tuần rèn luyện trong nước trước khi sang Trung Quốc tập huấn và đá hai trận giao hữu quốc tế.

Đặt mục tiêu vào chung kết, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng được kỳ vọng có thể lật đổ Thái Lan để giành HCV, đặc biệt sau chiến thắng ấn tượng trước chính đối thủ tại giải futsal Đông Nam Á 2024.