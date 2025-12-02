Tại SEA Games 33, đội tuyển futsal nam Việt Nam sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt cùng Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Toàn bộ trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Nonthaburi.

Theo lịch, thầy trò HLV Diego Giustozzi lần lượt gặp Malaysia ngày 16/12, Indonesia ngày 17/12, Thái Lan ngày 18/12 và kết thúc bằng trận gặp Myanmar ngày 19/12.

Lịch thi đấu của đội tuyển futsal nam Việt Nam tại SEA Games 33

Chuẩn bị cho giải đấu, HLV Giustozzi đã triệu tập 20 cầu thủ với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những gương mặt như Nguyễn Ngọc Ánh, Trịnh Công Đại, Nguyễn Văn Tuấn hay Nguyễn Đa Hải đều mới ngoài 20 tuổi nhưng đã tích lũy đáng kể bản lĩnh thi đấu trong thời gian được trao cơ hội.

Đội tuyển hiện tập trung tại TP.HCM từ 10/11 đến 10/12 và dự kiến đá hai trận giao hữu quốc tế trước khi lên đường sang Thái Lan.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ĐT futsal nam Việt Nam đặt quyết tâm đạt kết quả tốt và duy trì sức cạnh tranh tại sân chơi khu vực.