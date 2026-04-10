Trước Indonesia trong giai đoạn làm mới đội hình, tuyển futsal Việt Nam thi đấu tốt và tạo thế trận gần như ngang ngửa.

Kareth ghi 2 trong 3 bàn của Indonesia. Ảnh: FAT

Mặc dù vậy, sai lầm cá nhân là vấn đề mà tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa thể giải quyết. Điều này thể hiện qua hình ảnh Vũ Ngọc Ánh mắc sai lầm dẫn đến bàn mở tỷ số của đối thủ.

Ngoài ra, Việt Nam thiếu may mắn với các pha bóng chạm xà ngang đầu trận, đập cột dọc cuối trận. Kết quả, thầy trò HLV Diego Giustozzi thua 2-3, buộc phải nhìn Indonesia lấy vé chung kết futsal Đông Nam Á 2026.

Ghi bàn:

Việt Nam: Đa Hải 22', Công Đại 29'.

Indonesia: Kareth 9', 13', Sanjaya 23'.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Văn Tú, Đa Hải, Gia Hưng, Ngọc Ánh, Minh Quang.

Indonesia: Albagir, Amanda, Persada Putra, Kareth, Ariwibowo.

VietNamNet tường thuật trực tiếp futsal giữa Việt Nam vs Indonesia: