Trước Indonesia trong giai đoạn làm mới đội hình, tuyển futsal Việt Nam thi đấu tốt và tạo thế trận gần như ngang ngửa.
Mặc dù vậy, sai lầm cá nhân là vấn đề mà tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa thể giải quyết. Điều này thể hiện qua hình ảnh Vũ Ngọc Ánh mắc sai lầm dẫn đến bàn mở tỷ số của đối thủ.
Ngoài ra, Việt Nam thiếu may mắn với các pha bóng chạm xà ngang đầu trận, đập cột dọc cuối trận. Kết quả, thầy trò HLV Diego Giustozzi thua 2-3, buộc phải nhìn Indonesia lấy vé chung kết futsal Đông Nam Á 2026.
Ghi bàn:
Việt Nam: Đa Hải 22', Công Đại 29'.
Indonesia: Kareth 9', 13', Sanjaya 23'.
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: Văn Tú, Đa Hải, Gia Hưng, Ngọc Ánh, Minh Quang.
Indonesia: Albagir, Amanda, Persada Putra, Kareth, Ariwibowo.
VietNamNet tường thuật trực tiếp futsal giữa Việt Nam vs Indonesia:
40'
Hết giờ! Việt Nam 2-3 Indonesia!
Hiệp đấu tốt của Việt Nam, nhưng Indonesia vẫn trội hơn để giành chiến thắng nghẹt thở và lấy vé chung kết futsal Đông Nam Á 2026.
40'
Châu Đoàn Phát dứt điểm không qua được cầu thủ áo đỏ. Cơ hội gần như đã hết.
40'
Trận bán kết bước vào phút thi đấu cuối cùng. Việt Nam vẫn đá 5 cầu tìm khác biệt.
37'
Việt Nam chuyển sang đá 5 cầu, nhưng không hiệu quả. Indonesia đeo bám người rất tốt.
33'
Cột dọc! Đa Hải có pha băng xuống dứt điểm rất kỹ thuật bên cánh trái, Albagir bị đánh bại nhưng cột dọc từ chối bàn thắng.
32'
Không vào! Thái Huy có cơ hội trong thế không ai kèm nhưng sút trúng thủ môn Albagir. Cú đá sau đó của anh đi quá thiếu chính xác.
29'
Bàn thắng! Việt Nam ghi bàn thứ 2! Từ cú đá biên của Gia Hưng, Công Đại tung cú sút nhanh rung lưới Indonesia.
26'
Đường chuyền của Gia Hưng từ cánh trái chạm cầu thủ Indonesia, thủ môn Albagir kịp thời bắt bóng.
25'
Trong pha lộn xộn trước khung thành Indonesia, Công Đại băng vào sút cận thành nhưng không vượt qua được thủ môn Albagir.
23'
Bàn thắng! Indonesia dẫn 3-1! Indonesia phản công rất nhanh, Sanjaya áp sát cột gần dễ dàng đệm bóng tung lưới Văn Tú.
22'
Bàn thắng! Việt Nam rút ngắn cách biệt 1-2! Đa Hải thực hiện cú sút xa chân phải rất căng làm tung nóc lưới Indonesia.
21'
Kareth có pha vào bóng rất nguy hiểm với cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, trọng tài không nghĩ đó là thẻ đỏ.
21'
Hiệp 2 bắt đầu.
20'
Hiệp 1 kết thúc! Việt Nam 0-2 Indonesia!
Kết quả 20 phút đầu tiên không bất ngờ. Đội mạnh hơn biết cách tận dụng cơ hội để dẫn trước 2 bàn.
20'
Quang Nguyên thoát xuống dứt điểm đưa bóng ra ngoài, nhưng đó cũng là cú sút khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên.
17'
Nhan Gia Hưng kịp lùi về cắt bóng từ pha tấn công nhanh của Indonesia. Tuy nhiên, sau đó chính anh mất bóng vì xử lý rất chậm.
16'
Cơ hội! Ngọc Ánh đi bóng biên trái, tung cú sút chân phải nhưng đi chệch cột dọc.
15'
Công Đại sút xa hầu như không có ý nghĩa gì.
13'
Bàn thắng! Indonesia dẫn 2-0! Kareth thực hiện cú sút sút xa rất căng, Văn Tú không thể cản phá. Chênh lệch giữa hai đội đang thể hiện.
13'
Nguy hiểm! Các cầu thủ Indonesia tung ra hai cú sút liên tiếp, Văn Tú hoạt động vất vả cứu thua thành công.
13'
Tuyển futsal Việt Nam thực hiện quyền hội ý đầu tiên.
12'
Cơ hội! Pha tấn công nhanh của Việt Nam, Đa Hải có phần lưỡng lự và khống chế bóng không tốt, để cầu thủ Indonesia kịp lùi về cản phá.
12'
Văn Tú khép góc thành công, dễ dàng bắt gọn cú sút của Indonesia.
9'
Bàn thắng! 1-0 cho Indonesia! Ngọc Ánh mắc sai lầm nghiêm trọng với pha xử lý trong vòng cấm 6 mét, Kareth áp sát dứt điểm ngay trong tầm chân tuyển thủ Việt Nam khiến Văn Tú bất ngờ.
6'
Đa Hải từ sau băng lên sút rất căng, bóng bật cầu thủ Indonesia đi ra hết đường biên dọc.
4'
Xà ngang! Sai lầm của Indonesia, Thịnh Phát có khoảng trống lớn và cự ly gần nhưng sút bóng thẳng vào xà ngang. Một pha bóng rất đáng tiếc.
3'
Hai cú sút liên tiếp của các cầu thủ Indonesia nhưng không thành công.
2'
Indonesia chủ động cầm bóng ngay từ đầu. Persada Putra tung cú sút đầu tiên trong trận.
1'
Trận đấu bắt đầu.