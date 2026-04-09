Với vị trì nhì bảng A, tuyển futsal Việt Nam gặp Indonesia ở bán kết giải futsal Đông Nam Á 23026, trong khi cặp bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Thái Lan vs Australia. Trước trận đấu, HLV Diego Giustozzi đánh giá cao sự tiến bộ của tuyển Indonesia, đồng thời nhận định đây là một thử thách lớn đối với tuyển futsal Việt Nam.

“Indonesia thay đổi rất nhiều và họ thể hiện điều đó ở đấu trường châu Á. Có thể chúng tôi phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. HLV Hector Souto cùng LĐBĐ Indonesia làm rất tốt công việc của mình. Ở giải trước, họ cũng giành chiến thắng và thể hiện lối chơi futsal đúng nghĩa, rất đẹp mắt. Tôi luôn vui khi được đối đầu với những đội bóng như vậy”, HLV Diego Giustozzi chia sẻ.

HLV Diego Giustozzi khẳng định tuyển futsal Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: VFF

“Chúng tôi chuẩn bị 100% cho trận đấu này. Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ có chất lượng chuyên môn rất tốt, cả về chiến thuật lẫn cá nhân. Đây chắc chắn là một trận bán kết khó khăn nhưng cũng rất đáng chờ đợi”, chiến lược gia người Argentina khẳng định.

Bên kia chiến tuyến, HLV tuyển futsal Indonesia Hector Souto dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác trọng tài. Ông cho rằng các trận đấu có cường độ cao như cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng bảng xuất hiện nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt, trong đó một số pha bóng chưa được quan sát đầy đủ.

“Tôi hy vọng việc áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài sẽ giúp trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn. Nếu được sử dụng hiệu quả, công nghệ này góp phần nâng cao chất lượng điều hành và đảm bảo tính công bằng cho các trận đấu. Tất cả chúng ta đều hướng tới mục tiêu phát triển futsal Đông Nam Á theo hướng chuyên nghiệp hơn”, HLV Hector Souto bày tỏ.

Trận đấu giữa tuyển futsal Việt Nam vs Indonesia lăn bóng vào lúc 17h ngày 10/4.