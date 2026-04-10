Trận đấu giữa futsal Thái Lan và Australia diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu với tốc độ cao và những pha ăn miếng trả miếng hấp dẫn.

Ngay phút thứ 3, Osamanmusa đã khiến khung thành Australia chao đảo với cú dứt điểm nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Osamanmusa luôn chơi nổi bật trong màu áo ĐT Thái Lan - Ảnh: Futsal Thailand

Thái Lan dần gia tăng sức ép và đến phút 9, họ cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số của Itticha Praphaphan sau sai lầm của thủ môn đối phương. Tuy nhiên, Australia nhanh chóng đáp trả khi Jacob Harb ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 11 từ một pha phản công sắc bén.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục nghiêng về Thái Lan. Phút 31, Osamanmusa sửa sai với cú sút chìm hiểm hóc, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Chỉ hai phút sau, Mitada Piromyu nâng tỷ số lên 3-1 khi hàng thủ Australia bắt đầu lộ khoảng trống.

Đội chủ nhà tranh ngôi vô địch Đông Nam Á với Indonesia - Ảnh: Futsal Thailand

Dù vậy, Australia không dễ bỏ cuộc. Phút 34, Harb hoàn tất cú đúp từ chấm phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Nhưng ngay sau đó, Sarawut tung cú dứt điểm một chạm uy lực, giúp Thái Lan tái lập cách biệt hai bàn.

Những phút cuối chứng kiến nỗ lực đáng khen của Australia khi họ áp dụng chiến thuật power play. Ethan De Melo ghi bàn rút ngắn còn 3-4 ở phút 38, nhưng thời gian không đủ để lật ngược thế cờ. Thái Lan giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trong trận cầu giàu cảm xúc.

Như vậy, đội chủ nhà Thái Lan có cơ hội đòi lại món nợ khi để thua Indonesia 1-6 trong trận chung kết SEA Games 2025.