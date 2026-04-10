Mong muốn của ông Kim Sang Sik

Việc HLV Kim Sang Sik tính đến phương án bổ sung lực lượng U23 để tham dự Asiad là một lựa chọn hợp lý, thậm chí dễ hiểu trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang đứng trước nhiều mục tiêu song song, trong đó thành tích vẫn rất quan trọng.

Thậm chí, nếu nhìn rộng hơn, nếu mang cả đội hình U23 mạnh nhất (vẫn trong độ tuổi quy định) cộng thêm 3 cầu thủ quá tuổi chất lượng, hy vọng cạnh tranh huy chương cho đoàn TTVN sẽ trở nên thực tế hơn bao giờ hết.

Có những sự bổ sung chất lượng từ U23 Việt Nam, cơ hội tiến xa ở Asiad sẽ rất cao

Mong muốn này của chiến lược gia người Hàn Quốc không hề viển vông mà xuất phát từ nền tảng thành công rực rỡ khi U23 Việt Nam vừa giành vị trí thứ 3 tại VCK U23 châu Á 2026.

Với một vị chiến lược gia, việc duy trì tính kế thừa và tận dụng điểm rơi phong độ của một lứa cầu thủ đang vào độ "chín" là ưu tiên hàng đầu.

Và nếu có thể hiện thực hóa mục tiêu bằng một tấm huy chương tại Asiad, ông Kim Sang Sik chắc chắn sẽ đi vào lịch sử và trở thành một "huyền thoại" mới trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Điều còn băn khoăn

Tuy nhiên, câu chuyện không đơn giản chỉ nằm ở tính đúng – sai, mà còn ở sự “lấn cấn” trong định hướng phát triển.

Nhìn lại giai đoạn trước, khi Philippe Troussier mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ ở tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Những thất bại liên tiếp khiến dư luận nghi ngờ con đường trẻ hóa mà ông theo đuổi.

Nhưng câu hỏi đặt ra với HLV Kim Sang Sik sẽ là câu ở việc định hướng phát triển

Không chỉ ở cấp độ đội tuyển, tại SEA Games hay Asiad 2023, việc sử dụng những cầu thủ trẻ hơn tuổi như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc hay Khuất Văn Khang cũng không mang lại kết quả như kỳ vọng. Thành tích không tốt càng khiến cách làm này bị đặt dấu hỏi lớn.

Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ chính lứa cầu thủ từng bị xem là “non nớt”, là nguyên nhân của thất bại ấy, lại trưởng thành vượt bậc và đóng góp vào những thành công đáng kể của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn 2025–2026. Điều đó cho thấy, phát triển bóng đá trẻ luôn cần thời gian, sự kiên nhẫn và cả những đánh đổi.

Vì vậy, sự “lấn cấn” ở đây chính là lựa chọn giữa thành tích trước mắt và mục tiêu dài hạn. Nếu dồn lực cho U23 để săn huy chương Asiad, đồng nghĩa cơ hội cọ xát của lứa U20/U21 sẽ bị thu hẹp. Trong khi trước đó, định hướng cho giải này từng là đưa đi học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cho những mục tiêu lớn hơn như vòng loại Olympic hay SEA Games 2027.

Không có đáp án tuyệt đối cho bài toán này. Nhưng rõ ràng, nếu chọn con đường an toàn với đội hình mạnh nhất, bóng đá Việt Nam cũng phải chấp nhận đánh đổi một phần tương lai. Và đó chính là điều khiến quyết định của Kim Sang Sik, dù không sai, vẫn tạo nên nhiều băn khoăn.