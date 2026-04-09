Ở U17 Việt Nam, Nguyễn Lê Quang Khôi là cái tên gây chú ý khi cầu thủ này là con trai của cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải. Khi được hỏi về những đánh giá với Quang Khôi, HLV Cristiano Roland cho biết: “Đối với Khôi hoặc là tất cả các bạn khác, khi có mặt ở đây nghĩa là đều có kỹ thuật cá nhân và tiềm năng khá vượt trội so với các cầu thủ khác cùng lứa.

Các cầu thủ phải đáp ứng được yêu cầu về thể lực và khả năng phối hợp, tư duy chiến thuật. Quang Khôi cũng là một trong những em thể hiện được điều này. Tôi nghĩ là trong tương lai, Quang Khôi vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhằm tìm được chỗ đứng trong thành phần đội tuyển”.

Nguyễn Lê Quang Khôi là con trai của cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải.

Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 11/4 đến 23/4 tại Indonesia. Thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Đánh giá về giải đấu, chiến lược gia người Brazil nói: "Trận đấu đầu tiên với Malaysia rất khó khăn. Cũng như giai đoạn chuẩn bị ở vòng bảng trước, chúng tôi hướng tới từng trận đấu một, và mục tiêu là chiến đấu mỗi trận như một trận chung kết. U17 Việt Nam có những kết quả tốt trước đó và bây giờ tinh thần cũng như thế.

Ở giải đấu này, mục tiêu lớn nhất mà đội hướng tới là chuẩn bị cho VCK U17 châu Á. Hai giải đấu này ở những cấp độ khác nhau. Việc tham gia giải Đông Nam Á đương nhiên là một bước đệm, tuy nhiên ở mọi giải đấu tham dự, chúng tôi đều hướng tới kết quả tốt nhất”.

HLV Cristiano Roland cho rằng mức độ tập trung chính là yếu tố quyết định với các cầu thủ trẻ. Ông tin rằng nếu duy trì được sự tập trung cao độ và tự tin cầm bóng để triển khai lối chơi, các cầu thủ Việt Nam có thể thi đấu ngang ngửa với bất kỳ đối thủ nào.

Sau buổi tập ngày 9/4, HLV Cristiano Roland chốt danh sách chính thức U17 Việt Nam trước khi lên đường sang Indonesia tham dự giải Đông Nam Á 2026.