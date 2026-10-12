Giới lãnh đạo MU thừa nhận trong nội bộ rằng, CLB đã không đạt kỳ vọng ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.

MU chỉ thắng 1/6 trận đầu tiên tại Premier League, trải qua màn khởi đầu mùa giải tệ nhất trong 40 năm.

Quỷ đỏ cũng bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9/1976, MU để thua tại Old Trafford dù đã dẫn trước hai bàn.

Santos và Tielemans không nằm trong danh sách ưu tiên của MU - Ảnh: SunSport

Trong trận hòa Tottenham 1-1 hôm thứ Bảy, người hâm mộ ba lần la ó đội nhà. Đáng nói, đối thủ của MU đứng cuối bảng trước giờ bóng lăn.

Sức ép đang gia tăng với HLV trưởng Michael Carrick, ban lãnh đạo cũng không hài lòng với giai đoạn thứ hai trong quá trình tái thiết đội hình.

Năm ngoái, MU chi 225,2 triệu bảng để đưa về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Senne Lammens. Tuy nhiên, khoản đầu tư trong hè này giảm xuống còn 155 triệu bảng.

Carlos Baleba - tân binh trị giá 70 triệu bảng vừa ra mắt trong trận hòa Tottenham là mục tiêu MU theo đuổi từ lâu.

Trong khi, các nguồn tin nội bộ thừa nhận Youri Tielemans và Andrey Santos "nằm rất xa phía dưới trong danh sách ưu tiên".

Những lựa chọn hàng đầu của MU là Elliot Anderson, Mateus Fernandes, Aurelien Tchouameni và Ederson.

Tottenham vượt mặt Quỷ đỏ trong cuộc đua giành Fernandes, trước khi tiếp tục bổ sung Sandro Tonali với mức phí 100 triệu bảng để củng cố tuyến giữa.

Anderson đã quyết định gia nhập Man City từ nhiều tháng trước khi thương vụ được hoàn tất. Cả Anderson lẫn Tonali đều đóng vai trò quan trọng giúp Man City và Tottenham giành kết quả tích cực tại Old Trafford, dù đội bóng của họ phải thi đấu với 10 người.

MU rất muốn có Eliott Anderson nhưng không thể cạnh tranh với Man City - Ảnh: Alamy

MU chuyển hướng sang Tielemans, sau khi thương vụ trị giá 35 triệu bảng dành cho Ederson của Atalanta đổ vỡ.

Tielemans (29 tuổi) có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 35 triệu bảng. MU vẫn quyết định xúc tiến thương vụ, dù anh là tiền vệ thiên về tấn công và nằm ngoài nhóm tuổi 22–26 mà CLB ưu tiên khi tuyển quân.

Andrey Santos cập bến Old Trafford từ Chelsea với mức phí 50 triệu bảng. Tuy nhiên, kể từ lần đá chính trong thất bại trước Hull City ở vòng mở màn, anh mới chỉ thi đấu thêm 16 phút tại Premier League.

Tiền vệ 22 tuổi được xem là phương án phù hợp với ngân sách, sau khi MU chùn bước trước mức giá ngày càng cao của những tiền vệ khác tại Premier League.

Các lãnh đạo cấp cao của MU cũng tiếc nuối vì không thể bổ sung một hậu vệ trái, dù có những cuộc trao đổi thăm dò về Lewis Hall của Newcastle.

Hall muốn gia nhập MU, nhưng Newcastle có những động thái ngăn các cuộc đàm phán tiến xa hơn. Tuyển thủ Anh sau đó ký hợp đồng mới hồi tháng trước.