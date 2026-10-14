2h ngày 15/10, sân Etihad:

Ngay sau chiến thắng ấn tượng tại Anfield, Man City sẽ chạm trán nhà ĐKVĐ Champions League ,Paris Saint-Germain dưới ánh đèn sân khấu Etihad, lúc 2h ngày 15/10.

Man City có tới 114 lý do để phân tâm khi mùa giải cấp CLB trở lại. Tuy nhiên, lịch thi đấu với những thử thách lớn giúp họ tập trung hơn.

Đoàn quân Enzo Maresca đánh dấu ngày tái xuất bằng chiến thắng 3-0 trước Liverpool. Thử thách tiếp theo là cuộc tiếp đón nhà vô địch Paris Saint-Germain tại Champions League.

Man City sẽ tiếp đón nhà ĐKVĐ Champions League - Ảnh: M.M

Tương lai Citizens bất định sau khi bị kết luận vi phạm quy định tài chính, nhưng trên sân cỏ, Man "xanh" ngày càng cho thấy sự ổn định.

Bước vào cuộc thư hùng với PSG, họ hướng tới chiến thắng thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong hai trận sân nhà gần nhất, Man City vùi dập Norwich 5-0 và đánh bại Sunderland 5-3. Họ cũng thể hiện khả năng phòng ngự chắc chắn ở lượt trận mở màn Champions League.

Haaland ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 trên sân Porto, trận đấu mà đội bóng Bồ Đào Nha không có nổi một cú sút trúng đích.

Nhắc lại quá khứ, cuộc chạm trán Man City ở giai đoạn phân hạng Champions League tháng 1/2025 từng trở thành bước ngoặt quan trọng trong lịch sử PSG.

Bị dẫn 0-2 ngay tại sân Công viên các Hoàng tử sau 53 phút, đoàn quân HLV Luis Enrique vùng lên mạnh mẽ, thắng ngược 4-2 để tránh nguy cơ sớm bị loại khỏi Champions League.

Sau đó, PSG tiến tới chức vô địch bằng màn hủy diệt Inter 5-0 trong trận chung kết. Mùa trước, họ tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu.

PSG khởi đầu hành trình bảo vệ danh hiệu bằng chiến thắng 6-1 trước Slovan Bratislava. Tuy nhiên, ở giai đoạn phân hạng, đội bóng Pháp thường không đáng sợ bằng lúc bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Man City đang đạt phong độ cao - Ảnh: MCFC

Giống Pep Guardiola, Enrique muốn đội bóng đạt điểm rơi phong độ vào mùa xuân. PSG lần lượt đứng thứ 15 và thứ 11 trên BXH giai đoạn phân hạng Champions League các mùa 2024/25 và 2025/26.

Tại Ligue 1, PSG cũng chưa vận hành trơn tru. Trong hai trận đầu tiên, họ đều phải ngược dòng từ thế bị dẫn 0-2 để hòa Rennes và Lille với tỷ số 2-2, trước khi thua Monaco 1-2 trên sân nhà.

Trái ngược đối thủ, Man City hiện đang có phong độ cực kỳ ấn tượng và sẽ được tiếp thêm động lực từ bầu không khí đầy quyết tâm và phấn khích tại Etihad.

Dự đoán: Man City thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Man City: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.

PSG: Mayulu là trường hợp chấn thương duy nhất.

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Torres, Dembele, Kvaratskhelia.