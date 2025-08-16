Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Bóng đá Thái Lan trải qua khoảng thời gian khó khăn trên mọi mặt trận. Lần này, đến lượt đội tuyển bóng đá nữ từng 4 lần vô địch Đông Nam Á phải ôm hận.

Trong trận bán kết bóng nữ Đông Nam Á, các cô gái Thái Lan là những người vươn lên dẫn trước đầy may mắn khi bóng lăn mới được 6 phút.

Thái Lan thi đấu bế tắc. Ảnh: Changsuek

Xuất phát từ sai lầm trong khâu phòng ngự của Myanmar, Phwe Phyu thực hiện cú phá bóng ở tình huống đơn giản đi trúng chân Wiranya làm đổi hướng và bay vào lưới.

Niềm vui của Thái Lan không kéo dài lâu. Phút 14, Myanmar tổ chức tấn công nhanh, với quả tạt sâu từ cánh phải, hậu vệ đối phương phá bóng hụt để Win Theingi Tun xâm nhập vòng cấm sút tung nóc lưới thủ môn Pawarisa.

Trận đấu diễn ra sôi nổi, khi Thái Lan muốn đẩy nhanh các đợt tấn công thông qua vai trò của Madison Casteen – cầu thủ gốc Mỹ.

Phút 20, chính Casteen thực hiện pha chọc khe tuyệt đẹp xé toang hàng thủ Myanmar, nhưng Pichayatida thoát xuống sút trúng thủ môn Mya Mya Nyein Myo dù có thời gian và không gian để xử lý.

Thái Lan đứt mạch 5 kỳ liên tiếp vào chung kết. Ảnh: Changsuek

Thế trận trôi đi với sự cân bằng. Hai đội thi đấu chặt chẽ để tránh những sai lầm có thể xảy ra.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Pichayatida thực hiện cú đá phạt trực tiếp ở góc hẹp bên cánh phải, nhưng thủ môn Myanmar xuất sắc phản xạ cản phá ra ngoài chịu phạt góc.

Những phút đầu hiệp 2 không có sự đột biến về thế trận. Thái Lan thi đấu bế tắc, trong khi Myanmar rất tập trung ở phòng ngự.

Bất ngờ diễn ra ở phút 70. Cầu thủ Myanmar tạt vào vòng cấm không nguy hiểm, nhưng bóng đập tay hậu vệ Thái Lan và trọng tài chỉ thẳng tay vào chấm phạt đền.

Win Theingi Tun là người hùng của nữ Myanmar. Ảnh: AUFC

Trên chấm 11 mét, Win Theingi Tun ung dung đánh lừa thủ môn Pawarisa với cú sút tầm thấp, đưa Myanmar vươn lên dẫn trước 2-1. Cô tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 bàn thắng.

Trong thời gian bù giờ, cả hai đội đều có những cơ hội thuận lợi để ghi bàn, nhưng các tình huống dứt điểm đều không đủ hiểm hóc.

Trận đấu kết thúc với thắng lợi 2-1 cho nữ Myanmar. Điều này cũng khiến đội nữ Thái Lan chấm dứt chuỗi kỷ lục 5 lần liên tiếp vào chung kết Đông Nam Á – trong đó có chuỗi 3 lần vô địch (2015, 2016, 2018).

Trong khi đó, Myanmar lần đầu tiên vào chung kết kể từ năm 2015 – hẹn đấu tuyển nữ Việt Nam trong trận chiến giành chức vô địch vào ngày 19/8.