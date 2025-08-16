"Tôi xin cảm ơn các CĐV. Lâu rồi chúng tôi mới được ủng hộ như thế này. Tuyển nữ Việt Nam có sự cố gắng ở hiệp 2, nhưng vẫn thua U23 Australia.

Trận bán kết này chưa làm tốt, trận tới phải tốt hơn. Thái Lan là đối thủ chúng tôi hiểu rõ, vì vậy tuyển nữ Việt Nam cần thi đấu chặt chẽ và nhập cuộc tốt thì có thể thắng", HLV Mai Đức Chung phát biểu sau trận thua U23 Australia 1-2 ở bán kết giải Đông Nam Á 2025.

HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Đức Anh

Tiền vệ Bích Thùy tiếc nuối vì tuyển nữ Việt Nam không thể vào chung kết: "Lúc này chúng tôi rất buồn vì không thể chơi một trận đấu như kỳ vọng. HLV nhắc rất nhiều nhưng đội nhập cuộc không tốt. Cá nhân tôi sẽ lấy lại tinh thần cho trận cuối cùng để giành HCĐ".

Bên kia chiến tuyến, HLV U23 Australia Joseph Palatsides nói: "Trận đấu rất tuyệt vời. Hiệp 1 chúng tôi kiểm soát tốt và tạo ra những cơ hội. Tuyển nữ Việt Nam có sự ủng hộ của rất đông CĐV và có hàng phòng ngự tốt, cản phá nhiều. Đây là một trận đấu rất khó khăn. Trong giờ nghỉ, tôi dặn các cầu thủ rằng Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn, đội cần chơi tích cực".

