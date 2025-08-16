Một lần nữa đội tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn với ngôi nữ hoàng bóng đá Đông Nam Á, sau khi thua U23 Australia trong trận bán kết tối 16/8.

Sự vượt trội về thể hình được U23 Australia tận dụng với 2 bàn thắng được ghi sau chưa đầy 20 phút.

Trong thế trận phải rượt đuổi, nỗ lực của nữ Việt Nam chỉ mang lại bàn rút ngắn tỷ số vào những phút cuối, nhờ công Bích Thùy.

Thống trị sân chơi SEA Games, nhưng nữ Việt Nam chưa thể nâng thành tích tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á – với 1 lần vô địch trong 7 kỳ gần nhất.

Đội quân của HLV Mai Đức Chung sẽ gặp lại Thái Lan vào ngày 19/8 để tranh hạng Ba.

Ghi bàn:

Nữ Việt Nam: Bích Thùy 88'

U23 Australia: Aideen Keane 6', Leticia McKenna 17'

Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh; Diễm My, Chương Thị Kiều, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Thu Thảo, Bích Thuỳ, Ngân Thị Vạn Sự, Huỳnh Như.

U23 nữ Australia: Chloe Lincoln; Aideen Hogan Keane, Alana Cerne, Tori Tumeth, Claudia Cicco, Holly Furphy, Isabel Gomez, Amy Chessari, Alana Jancevski, Grace Johnston, Leticia McKenna.

