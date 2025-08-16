Một lần nữa đội tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn với ngôi nữ hoàng bóng đá Đông Nam Á, sau khi thua U23 Australia trong trận bán kết tối 16/8.
Sự vượt trội về thể hình được U23 Australia tận dụng với 2 bàn thắng được ghi sau chưa đầy 20 phút.
Trong thế trận phải rượt đuổi, nỗ lực của nữ Việt Nam chỉ mang lại bàn rút ngắn tỷ số vào những phút cuối, nhờ công Bích Thùy.
Thống trị sân chơi SEA Games, nhưng nữ Việt Nam chưa thể nâng thành tích tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á – với 1 lần vô địch trong 7 kỳ gần nhất.
Đội quân của HLV Mai Đức Chung sẽ gặp lại Thái Lan vào ngày 19/8 để tranh hạng Ba.
Ghi bàn:
Nữ Việt Nam: Bích Thùy 88'
U23 Australia: Aideen Keane 6', Leticia McKenna 17'
Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia
ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh; Diễm My, Chương Thị Kiều, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Thu Thảo, Bích Thuỳ, Ngân Thị Vạn Sự, Huỳnh Như.
U23 nữ Australia: Chloe Lincoln; Aideen Hogan Keane, Alana Cerne, Tori Tumeth, Claudia Cicco, Holly Furphy, Isabel Gomez, Amy Chessari, Alana Jancevski, Grace Johnston, Leticia McKenna.
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia...
90'+6
Hết giờ! Nữ Việt Nam 1-2 U23 Australia!
Pha ghi bàn của Bích Thùy là không đủ. Thầy trò HLV Mai Đức Chung lỡ hẹn chung kết, chờ tranh hạng Ba với nữ Thái Lan.
90'+5
Kim Thanh băng ra kịp thời cản phá bóng ngay trong chân cầu thủ Australia.
90'+3
Australia phản công rất nhanh và thoáng, Diễm My kịp lùi về ngăn cản cú sút của đối thủ.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90'
Không vào! Huỳnh Như có mặt trong vòng cấm, xử lý kỹ thuật nhưng cú sút không vượt qua được hậu vệ Australia.
88'
Bàn thắng! Nữ Việt Nam rút ngắn cách biệt 1-2! Bích Thùy từ cánh phải xâm nhập vòng cấm, tung cú sút chân trái ở góc hẹp khiến thủ môn Australia không thể cản phá.
85'
Vừa vào sân, Hải Yến tận dụng thể lực bứt phá xâm nhập vòng cấm, nhưng thủ môn Australia kịp băng lên phá bóng trước khi cô có thể dứt điểm.
77'
Một số tuyển thủ Việt Nam có phần khẩn trương khi thời gian đang trôi về cuối, dẫn đến một số pha xử lý nóng vội, các đường chuyền dễ bị cản phá.
71'
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định không có lỗi của Australia và cho trận đấu tiếp tục.
70'
Bích Thùy xâm nhập vòng cấm nhưng pha dứt điểm bị thủ môn Australia băng ra kịp thời cản phá. Cô bị đau sau tình huống này.
66'
Thanh Nhã rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Thị Vạn.
61'
Nguy hiểm! Australia thực hiện pha đá phạt từ cánh trái, treo bóng sâu vào vòng cấm rất nguy hiểm nhưng không có ai kịp dứt điểm.
58'
Vạn Sự đẩy bóng trung lộ tạo khoảng trống rồi tung cú sút xa, nhưng đi chệch khung thành. Việt Nam đang bế tắc.
51'
Các cô gái Việt Nam cố gắng kiểm soát bóng và đẩy nhanh tốc độ tấn công. Australia tận dụng thể hình để áp sát ngay khi mất bóng.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
21h04
HLV Mai Đức Chung tung Hải Linh vào sân để tăng sáng tạo và đột biến.
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! Nữ Việt Nam 0-2 Nữ U23 Australia!
Sự vượt trội về thể hình và thể lực được Australia phát huy với 2 bàn thắng.
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
39'
Vạn Sự lần này chủ động dứt điểm nhưng không thành công. Các học trò HLV Mai Đức Chung quyết đẩy nhanh tốc độ tấn công.
33'
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, nữ Việt Nam gặp khó khăn trong việc tấn công trước đối thủ có thể hình vượt trội.
26'
Vạn Sự thả bóng vào vòng cấm, Huỳnh Như băng xuống dứt điểm góc hẹp bị thủ môn Australia cản phá.
21'
Nguy hiểm! Vạn Sự dâng cao bên cánh phải và chuyền vào vòng cấm, Huỳnh Như đón bóng dứt điểm trúng hậu vệ Australia.
17'
Bàn thắng! 2-0 cho Australia! Trong pha phối hợp chếch bên cánh trái, Leticia McKenna tung cú sút xa rất căng, dù Kim Thanh chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá.
12'
Không vào! Nữ Việt Nam dàn xếp đá phạt, Chương Thị Kiều ập vào đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
6'
Bàn thắng! Australia dẫn 1-0! Leticia McKenna thực hiện quả tạt chính xác từ cánh trái, Aideen Keane băng vào cắt mặt đánh đầu hạ Kim Thanh.
2'
Huỳnh như thực hiện pha đá phạt vào vòng cấm không thành công.
1'
Trận đấu bắt đầu. Nữ Việt Nam giao bóng.
Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam
Nhận định trước trận
ĐT nữ Việt Nam khép lại bảng A với chiến thắng 1-0 trước Thái Lan, giành ngôi đầu và khẳng định vị thế số một Đông Nam Á. Ở bán kết, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán Australia - đội mang lực lượng trẻ U23 nhưng sở hữu thể hình, tốc độ và sức mạnh vượt trội.
Bảng B chứng kiến bất ngờ khi Philippines bị loại, nhường vé cho Myanmar và Australia. Dù khởi đầu bằng trận thua 1-2 trước Myanmar do thiếu kinh nghiệm và chưa quen thời tiết nóng, Australia đã nhanh chóng bùng nổ, thắng Philippines và đè bẹp Timor Leste 9-0.
HLV Mai Đức Chung cảnh báo đây là đối thủ rất nguy hiểm, có khả năng dứt điểm uy lực, là rào cản lớn cho tham vọng vô địch của Việt Nam. Trận bán kết sẽ là cơ hội quyết định, buộc các cô gái áo đỏ tận dụng tối đa nếu muốn vào chung kết.
Thông tin lực lượng
Nữ Việt Nam: Dương Thị Vân bỏ ngỏ khả năng ra sân khi cô đang dính chấn thương ở trận đấu với Indonesia tại vòng bảng.
U23 Australia: Có đội hình tốt nhất.