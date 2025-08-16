Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng 3 Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025

Ngày Giờ Trận đấu Địa điểm Trực tiếp

Tranh hạng 3
19/8 16:30 Việt Nam/ U23 Australia vs Thái Lan/ Myanmar Sân Lạch Tray, Hải Phòng FPT Play, VTV5
Chung kết
19:30 Việt Nam/ U23 Australia vs Thái Lan/ Myanmar Sân Lạch Tray, Hải Phòng FPT Play, VTV5

Lịch thi đấu và kết quả Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 - Vòng bán kết

Ngày Giờ Trận đấu Địa điểm Trực tiếp
16/8 16:00 Thái Lan - Myanmar Sân Lạch Tray, Hải Phòng FPT Play, VTV5
20:00 Việt Nam - U23 Australia Sân Lạch Tray, Hải Phòng FPT Play, VTV5

