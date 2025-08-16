Lịch thi đấu AFF Cup nữ 2025 - Cung cấp lịch thi đấu vòng bán kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 6/8 - 19/9/2025.
Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng 3 Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|Địa điểm
|Trực tiếp
|
Tranh hạng 3
|19/8
|16:30
|Việt Nam/ U23 Australia vs Thái Lan/ Myanmar
|Sân Lạch Tray, Hải Phòng
|FPT Play, VTV5
|Chung kết
|19:30
|Việt Nam/ U23 Australia vs Thái Lan/ Myanmar
|Sân Lạch Tray, Hải Phòng
|FPT Play, VTV5
Lịch thi đấu và kết quả Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 - Vòng bán kết
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|Địa điểm
|Trực tiếp
|16/8
|16:00
|Thái Lan - Myanmar
|Sân Lạch Tray, Hải Phòng
|FPT Play, VTV5
|20:00
|Việt Nam - U23 Australia
|Sân Lạch Tray, Hải Phòng
|FPT Play, VTV5
Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn
Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông báo áp dụng công nghệ VAR tại các trận bán kết và chung kết của giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025.
Lượt trận cuối bảng B khép lại, hai tấm vé giành quyền vào vòng bán kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 được xác định là U23 Australia và Myanmar.
Tuyển nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan cùng chiếc áo thi đấu số 16 của tiền vệ Dương Thị Vân - người gặp chấn thương nặng ở trận thắng Indonesia.
HLV Mai Đức Chung nhận xét thẳng thắng về đối thủ Thái Lan, sau trận thắng 1-0 của tuyển nữ Việt Nam, qua đó giành ngôi nhất bảng A, giải vô địch Đông Nam Á 2025.