U17 Việt Nam có vé trực tiếp dự VCK U17 châu Á 2027 nhờ góp mặt tại World Cup, trong khi U17 Thái Lan không vượt qua vòng loại sau thất bại trước Iraq.

Vòng loại U17 châu Á 2027 khép lại với những kết quả bất ngờ, đặc biệt là việc U17 Thái Lan không thể giành vé dự vòng chung kết dù được thi đấu trên sân nhà ở vòng loại.

Ở trận quyết định bảng B tối 20/11, U17 Thái Lan chỉ cần hòa Iraq để giữ ngôi đầu. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa Vàng bất ngờ nhận bàn thua ngay phút thứ 6 sau pha dứt điểm của Yousif Jale.

U17 Việt Nam được đặc cách dự VCK U17 châu Á 2027 - Ảnh: M.A

Sang hiệp hai, Pitchaya Wutthichai thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 60, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan. Kết quả này đủ giúp đội chủ nhà giành quyền đi tiếp.

Tuy nhiên, phút 84, Yousif Jale hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-1 cho Iraq. Thất bại khiến U17 Thái Lan mất ngôi đầu bảng và chính thức bị loại.

Trái ngược với đối thủ trong khu vực, U17 Việt Nam được đặc cách tham dự VCK U17 châu Á 2027 nhờ thành tích giành quyền góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026.

Theo quy định AFC, chín đội tuyển châu Á dự U17 World Cup 2026 được vào thẳng vòng chung kết, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

Danh sách 16 đội bóng dự VCK U17 châu Á 2027 - Ảnh: Asean Football

Trong khi đó, U17 Indonesia giành vé sau khi đứng đầu bảng A vòng loại, trở thành đại diện Đông Nam Á thứ hai góp mặt tại giải.

Như vậy, Đông Nam Á chỉ có U17 Việt Nam và U17 Indonesia tham dự VCK U17 châu Á 2027, trong khi U17 Thái Lan và U17 Malaysia đều lỡ hẹn.

Giải đấu dự kiến diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 13 đến 29/5/2027, với tám đội có thành tích tốt nhất giành vé dự U17 World Cup 2027.

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