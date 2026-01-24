Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.299 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (24/1), Hội đồng quay thưởng xác định giá trị của giải độc đắc Jackpot 1 là 35.167.297.350 (hơn 35 tỷ đồng) và giá trị của giải độc đắc Jackpot 2 là 19.114.446.050 đồng (hơn 19 tỷ đồng).

Dãy số may mắn đặc biệt trong kỳ quay thưởng thứ 1.299 của loại hình xổ số Power 6/55 là 14 - 24 - 25 - 30 - 35 - 53 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 18.

Tuy nhiên, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.299 của sản phẩm Power 6/55, Hội đồng quay thưởng đã không tìm được chủ nhân nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 35 tỷ đồng và giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 19 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại kỳ quay lần thứ 1.299 của loại hình xổ số Power 6/55, Hội đồng quay thưởng đã tìm được 12 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 687 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 14.610 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.