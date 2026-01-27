Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.300 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (27/1), Hội đồng quay thưởng xác định giá trị của giải độc đắc Jackpot 1 là 38.390.740.500 đồng (hơn 38 tỷ đồng) và giá trị của giải độc đắc Jackpot 2 là 19.472.606.400 đồng (gần 19,5 tỷ đồng).

Dãy số may mắn đặc biệt trong kỳ quay thưởng thứ 1.300 của loại hình xổ số Power 6/55 là 13 - 22 - 32 - 42 - 53 - 54 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 29.

Vietlott tìm thấy 8 vé số trúng giải nhất

Nhưng tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.300 của sản phẩm Power 6/55, Hội đồng quay thưởng đã không tìm được chủ nhân nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 38 tỷ đồng và giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 19,5 tỷ đồng.

Người chơi sẽ tiếp tục lựa chọn những cặp số và chờ đợi kết quả ở lần quay số tiếp theo của sản phẩm Power 6/55.

Tuy nhiên, tại kỳ quay lần thứ 1.300 của loại hình xổ số Power 6/55, Hội đồng quay thưởng đã tìm được 8 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 730 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 16.035 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.