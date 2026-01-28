Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.464 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (28/1), Hội đồng quay thưởng xác định giá trị giải độc đắc Jackpot là 36.724.289.000 đồng (hơn 36,7 tỷ đồng).

Dãy số may mắn đặc biệt ở kỳ quay này gồm các cặp số: 04 - 10 - 16 - 19 - 27 - 40.

Giải độc đắc hơn 36,7 tỷ đồng chưa "nổ".

Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.464 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra hôm nay, Hội đồng quay thưởng đã không tìm được khách hàng nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot trị giá hơn 36,7 tỷ đồng.

Người chơi sẽ tiếp tục lựa chọn những cặp số và chờ đợi kết quả ở lần quay số tiếp theo của sản phẩm Mega 6/45.

Nhưng tại kỳ quay số của sản phẩm Mega 6/45 hôm nay, Vietlott đã tìm thấy 40 chủ nhân mới trúng giải nhất trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng, 1.745 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 26.586 khách hàng may mắn khác trúng giải ba với trị giá 30.000 đồng mỗi giải.