Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.301 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (29/1), Hội đồng quay thưởng xác định giá trị của giải độc đắc Jackpot 1 là 40.895.356.350 đồng (gần 41 tỷ đồng) và giá trị của giải độc đắc Jackpot 2 là 19.750.897.050 đồng (gần 19,8 tỷ đồng).

Dãy số may mắn đặc biệt trong kỳ quay thưởng thứ 1.301 của loại hình xổ số Power 6/55 là 11 - 15 - 22 - 32 - 34 - 54 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 28.

Vietlott tìm được 16 tấm vé trúng giải nhất

Tuy nhiên, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.301 của sản phẩm Power 6/55 hôm nay, Hội đồng quay thưởng đã không tìm được chủ nhân nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 41 tỷ đồng và giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 19,8 tỷ đồng.

Người chơi sẽ tiếp tục lựa chọn những cặp số và chờ đợi kết quả ở lần quay số tiếp theo của sản phẩm Power 6/55.

Song tại kỳ quay lần thứ 1.301 của loại hình xổ số Power 6/55, Hội đồng quay thưởng đã tìm thấy 16 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 754 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 16.231 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.