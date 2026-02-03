Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.303 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (3/2), Hội đồng quay thưởng xác định giá trị của giải độc đắc Jackpot 1 là 47.302.210.650 đồng (hơn 47,3 tỷ đồng) và giá trị của giải độc đắc Jackpot 2 là 3.368.607.550 đồng (gần 3,4 tỷ đồng).

Dãy số may mắn đặc biệt trong kỳ quay thưởng thứ 1.303 của loại hình xổ số Power 6/55 là 12 - 15 - 18 - 22 - 48 - 53 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 45.

Vietlott tìm được 6 vé số trúng giải nhất

Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.303 của sản phẩm Power 6/55 vào hôm nay, Hội đồng quay thưởng đã không tìm được chủ nhân nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 47 tỷ đồng và giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 3,4 tỷ đồng.

Người chơi sẽ tiếp tục lựa chọn những cặp số và chờ đợi kết quả ở lần quay số tiếp theo của sản phẩm Power 6/55.

Nhưng tại kỳ quay lần thứ 1.303 của loại hình xổ số Power 6/55, Hội đồng quay thưởng đã tìm được 6 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 824 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 17.503 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.