Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.466 ở loại hình xổ số Mega 6/45 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) diễn ra tối qua (1/2), hội đồng quay thưởng đã tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot với trị giá hơn 42,4 tỷ đồng.

Thông tin từ Vietlott cho hay, tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot trị giá hơn 42,4 tỷ đồng trên được bán ra tại một điểm bán hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.466 của sản phẩm Mega 6/45 có dãy số may mắn là: 01 - 18 - 21 - 23 - 30 - 36.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc hơn 42,4 tỷ đồng nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10% vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot này phải nộp hơn 4,24 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, chủ nhân của giải độc đắc Jackpot sẽ nhận về khoản tiền gần 38,2 tỷ đồng.