Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.302 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (31/1), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 43.984.742.700 đồng (gần 44 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 20.094.162.200 đồng (hơn 20 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.302 của loại hình xổ số Power 6/55 là 10 - 11 - 14 - 17 - 49 - 53 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 04.

Vietlott tìm được 1 vé số trúng độc đắc trị giá hơn 20 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Giải Jackpot 1 hôm nay có dãy số 10 - 11 - 14 - 17 - 49 - 53. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 04.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là hơn 18 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 20 tỷ đồng, tại kỳ quay số lần thứ 1.302 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 12 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 643 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 15.643 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.