Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.466 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (1/2), Hội đồng quay thưởng đã xác định 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 42.413.161.000 đồng (hơn 42 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay chứa dãy số may mắn 01 - 18 - 21 - 23 - 30 - 36.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Vietlott tìm được khách hàng trúng độc đắc hơn 42 tỷ đồng.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền hơn 4,2 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 37,8 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay lần thứ 1.466 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối nay, ngoài giải Jackpot trị giá hơn 42 tỷ đồng, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 33 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.565 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 26.122 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.