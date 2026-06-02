Ngày 2/6, Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II (thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y) đã có kết quả xét nghiệm mẫu thủy sản chết trên hồ Trị An (TP Đồng Nai).

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thu gom cá chết. Ảnh: Hoàng Anh

Theo phiếu kết quả, mẫu được lấy từ cơ sở nuôi của ông Nguyễn Văn Mạnh (ngụ khu phố Vĩnh An 1, phường Trị An) để phân tích, xác định nguyên nhân.

Kết quả xét nghiệm cho thấy không phát hiện Rhabdovirus gây bệnh xuất huyết mùa xuân (SVCV) trong mẫu. Đồng thời, không phát hiện Koi Herpesvirus (KHV) gây bệnh ở cá và không phát hiện vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trong mẫu xét nghiệm.

Hơn 200 tấn cá chết trắng ở hồ Trị An. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai, có tổng cộng 16 hộ nuôi cá bị thiệt hại với tổng sản lượng cá chết ước hơn 200 tấn. Các loại cá bị ảnh hưởng chủ yếu gồm cá trắm, cá chép, cá lăng, phần lớn đã đạt kích cỡ thương phẩm nhưng chưa tiêu thụ được.

Báo cáo kết quả phân tích mẫu của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường cho thấy, kết quả kiểm tra hàm lượng oxy hòa tan (DO) tại các lồng bè chỉ dao động từ 1,58 - 2,4 mg/L, thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu cho phép là 4 mg/L. Đồng thời, nồng độ amoni trong nước vượt quy chuẩn từ 1,2 đến 1,25 lần, trong khi một số chỉ tiêu khác như kim loại nặng vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

Cơ quan chuyên môn nhận định nguyên nhân chính là do sự suy giảm oxy trong nước kết hợp với biến động môi trường bất lợi. Khu vực này hiện có 36 hộ với tổng cộng 233 lồng bè, vượt 137 lồng so với quy hoạch khiến mật độ nuôi tăng cao, gây áp lực lớn lên môi trường nước.

Số lượng lồng bè nuôi cá trên hồ Trị An vượt quá so với quy hoạch. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai cho biết, nguyên nhân cá chết hàng loạt xuất phát từ nhiều yếu tố cộng hưởng.

Trong đó, thị trường tiêu thụ chậm khiến lượng cá thương phẩm tồn đọng lớn, làm tăng mật độ sinh khối trong lồng bè, kéo theo nhu cầu oxy tăng cao. Khi xuất hiện mưa đầu mùa, lượng chất hữu cơ tích tụ lâu ngày bị cuốn xuống hồ, gây xáo trộn môi trường nước, làm suy giảm oxy nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, thời tiết giao mùa với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cá bị sốc, giảm sức đề kháng. Trong khi đó, nguồn nước khu vực vốn đã nghèo oxy, khi đi qua vùng nuôi dày đặc càng bị suy kiệt, dẫn đến cá chết hàng loạt.

Một lồng nuôi cá lăng bị chết hàng loạt phải kéo vào bờ để xử lý. Ảnh: Hoàng Anh

Để hạn chế tình trạng này tái diễn, Sở đề nghị khẩn trương sắp xếp lại vùng nuôi, giảm mật độ lồng bè theo quy hoạch; đồng thời tạm ngưng thả nuôi mới tại khu vực bị ảnh hưởng.

Các địa phương có các hộ nuôi cá lồng bè trên hồ Trị An cũng yêu cầu tăng cường giám sát chất lượng nước; hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật như giảm mật độ, tăng cường sục khí, thu hoạch sớm đối với cá đạt kích cỡ. Ngoài ra, cần tổ chức kiểm tra, rà soát quản lý nguồn thức ăn, nguồn giống cho khu vực nuôi.

Đối với người nuôi được khuyến cáo thường xuyên theo dõi diễn biến môi trường, chủ động xử lý khi phát hiện dấu hiệu bất thường và không xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hồ Trị An.

Đặc biệt, khi phát hiện cá chết bất thường với số lượng lớn, các hộ nuôi cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn xử lý, lấy mẫu xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp ứng phó thích hợp.