Trước đó, khi nước dâng nhanh, chỉ huy kho đã chỉ đạo các lực lượng sơ tán tài liệu, máy móc thiết bị lên vị trí cao hơn, đồng thời chỉ đạo các đội tăng cường tuần tra, canh gác, nắm chắc tình hình.

Khi trời ngớt mưa, đơn vị đã kiểm tra các nhà kho và sử dụng những vật dụng tại chỗ để ngăn nước tràn vào; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện các nội dung khắc phục sau mưa lũ, công tác vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh.

Chỉ huy kho cũng tổ chức nắm bắt tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ có gia đình bị thiệt hại do bão. Đặc biệt, có 4 cán bộ, chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm cứu người dân trong bão lũ...

Trung tướng Trần Minh Đức kiểm tra công tác bao gói, bảo quản đạn dược tại Kho KV1

Trung tướng Trần Minh Đức ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động khắc phục hậu quả thiên tai của cán bộ, chiến sĩ Kho KV1. Ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ vật tư, kinh phí để Kho KV1 nhanh chóng khắc phục, sửa chữa trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, ông đã gặp gỡ, động viên và tặng quà cho gia đình các quân nhân bị thiệt hại do bão lũ.

Cũng trong hôm nay, Trung tướng Trần Minh Đức đã kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 11 tại Phân kho 79, Kho 671, Cục Xăng dầu.

Kho 671 là kho xăng dầu chiến lược, đóng quân phân tán tại tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn. Kho có nhiệm vụ tiếp nhận, vận hành, cấp phát, dự trữ sẵn sàng chiến đấu và dự trữ quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng; bảo đảm phương tiện kỹ thuật, vật tư xăng dầu cho các đơn vị quân đội.

Đoàn công tác kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 11 tại Kho 671, Cục Xăng dầu

Vừa qua, đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão với mưa to đến rất to kéo dài, gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực xung quanh kho và các phân kho. Đường vào vị trí chỉ huy kho bị ngập sâu, đi lại khó khăn; một số tuyến giao thông trên địa bàn bị chia cắt tạm thời, ảnh hưởng đến việc cơ động lực lượng và phương tiện thực hiện nhiệm vụ.

Tại Phân kho 79 (xã Yên Bình) và Trung đội 3, Phân kho 78 (xã Vân Nham), nước lũ dâng rất nhanh, có nơi ngập sâu từ 3-4m, nước chảy xiết. Toàn bộ khu vực bị mất điện và sóng liên lạc trong nhiều giờ.

Do giao thông bị chia cắt, các phân kho 78, 79, Trung đội 3 của Phân kho 78 và Trung đội 3 của Phân kho 86 bị cô lập hoàn toàn; công tác chỉ huy, tiếp tế và cơ động lực lượng gặp nhiều khó khăn.

Nhờ chuẩn bị chu đáo, đơn vị luôn chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, phương tiện và tài sản.

Sau khi thời tiết tạm ổn định, Kho 671 đã kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất, kho tàng, hệ thống điện, nước, khu nhà ở, bể chứa, trạm bơm và đường nội bộ.

Phân kho 79 dự trữ nhiều loại rau củ để chủ động trong bảo đảm bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ trong và sau bão

Nước tại các khu vực đang rút dần về hạ lưu. Đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện để thu dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, vệ sinh kho tàng, doanh trại... Các hạng mục hư hỏng nhẹ được khẩn trương sửa chữa, gia cố tạm thời, bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên, an toàn của đơn vị.

Ngoài ra, các đơn vị đã hỗ trợ lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân tại địa bàn đóng quân.

Trung tướng Trần Minh Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhanh chóng hỗ trợ vật tư, kinh phí sửa chữa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hư hỏng của Kho 671.

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật lưu ý chú trọng bảo đảm vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, khôi phục trang bị kỹ thuật; giúp đỡ các gia đình quân nhân bị thiệt hại.

Với những quân nhân có nhà bị thiệt hại nặng, đơn vị cho nghỉ luân phiên để dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề phát sinh phải báo cáo ngay về chỉ huy Cục để xử lý; đồng thời rút kinh nghiệm, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai...