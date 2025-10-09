Khoảng 1 triệu nhà hảo tâm ủng hộ gần 800 tỷ đồng

Những kết quả cụ thể sau 1 tuần kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi) vừa được đại diện của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương chia sẻ với báo chí sáng nay.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - chủ trì buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Minh Hiển

Ông Cao Xuân Thạo - Trưởng ban Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - cho biết ngày 2/10, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động và ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi). Ngay tại lễ phát động, các tổ chức, cá nhân đã đăng ký ủng hộ 673 tỷ đồng.

Đến 17h ngày 8/10, tổng số tiền đạt 798,864 tỷ đồng. Trong đó, riêng tài khoản của Ban vận động cứu trợ Trung ương đã nhận 170,232 tỷ đồng.

“Ước tính, trên 500 nghìn người đã chuyển khoản ủng hộ về MTTQ Việt Nam, hiện đã có vài chục nghìn trang sao kê. Nếu tính cả các địa phương thì có hơn 1 triệu người đã ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10. Khoảng 39% nhà hảo tâm lựa chọn ủng hộ ẩn danh” - ông Thạo nhấn mạnh.

Bên cạnh việc tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản, các nhà hảo tâm có thể trực tiếp tới trụ sở Trung ương MTTQ Việt Nam (46 Tràng Thi, Hà Nội) để đăng ký và chuyển kinh phí ủng hộ. Chỉ riêng ngày 8/10 đã có 12 đơn vị, cá nhân tới trực tiếp ủng hộ với tổng số tiền đăng ký và đã chuyển là 4,241 tỷ đồng.

Thông tin về đợt vận động được đăng tải, cập nhật minh bạch, sao kê công khai hàng ngày trên các phương tiện truyền thông và fanpage Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hy vọng "cú hích" mới cho cuộc vận động

Về công tác phân bổ hỗ trợ, ngay trong ngày 3/10, dù số tiền chưa về đủ, Ban vận động cứu trợ Trung ương đã ứng tiền để phân bổ ngay 265 tỷ đồng cho 17 địa phương. Trước đó, ngày 30/9, có 5 tỉnh bị thiệt hại nặng đã được hỗ trợ 2,5 tỷ đồng.

Theo hướng dẫn của MTTQ Việt Nam, nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được hỗ trợ trực tiếp cho người bị thiệt hại về tính mạng, nhà ở, hoa màu… Danh sách tất cả những hộ dân được hỗ trợ phải niêm yết công khai tại trụ sở thôn, tổ dân phố.

Ông Cao Xuân Thạo cho biết "Sẽ đa dạng các hình thức hỗ trợ, miễn sao người dân được thụ hưởng nhiều nhất, tốt nhất; tránh tình trạng các nguồn hỗ trợ tập trung vào chỗ trũng trong khi có những nơi không ai đến". Ảnh: Minh Hiển

Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Vingroup) triển khai gói hỗ trợ 500 tỷ đồng đến 16 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Mức hỗ trợ là 100 triệu đồng/1 người chết hoặc mất tích. Mỗi gia đình có nhà bị sập/mất nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng. Mỗi gia đình có nhà bị tốc mái thuộc diện hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ 20 triệu đồng…

Những gia đình có người tử vong được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt. Những gia đình có nhà đổ, sập, trôi, cần sửa chữa hỗ trợ thì Quỹ Thiện Tâm lấy số tài khoản để chuyển khoản.

“Mặt trận cơ sở sẽ phối hợp lấy dữ liệu để chuyển kinh phí hỗ trợ cho từng nhà, hiện đã hỗ trợ được cho khoảng 4.000 hộ gia đình” - ông Thạo thông tin.

Trong bối cảnh rất nhiều hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề, đối tượng hỗ trợ được đề xuất là không chỉ hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng mà cả hộ có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại khoảng 30% trở lên.

Mong các cơ quan báo chí - truyền thông tuyên truyền tập trung, sâu rộng hơn, lan tỏa tinh thần kêu gọi ủng hộ đến mỗi gia đình, mỗi người dân, phát huy truyền thống “thương người như thể thương thân”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Ông Nguyễn Thái Học - Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bên cạnh đó, 100 tỷ đồng của TP Hà Nội đã được chuyển trực tiếp tới MTTQ các địa phương; 2,5 tỷ đồng của TP Cần Thơ chuyển trực tiếp tới 5 tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Cùng với đó, MTTQ các địa phương phát huy vai trò nòng cốt, với phương châm “4 tại chỗ”, phối hợp chính quyền khẩn trương khắc phục hậu quả của bão số 10 và 11, hỗ trợ nhu yếu phẩm, trích các nguồn quỹ tại chỗ giúp nhân dân không bị thiếu đói, ổn định đời sống và sản xuất.

Dự kiến thiệt hại do bão số 11 cũng rất lớn nên thời gian tới, MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi ủng hộ đồng bào bị hoạn nạn, khó khăn.

Bên cạnh việc tiếp tục gửi tin nhắn đến các thuê bao di động, để tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã gửi thư kêu gọi kèm những số tài khoản tiếp nhận ủng hộ tới các tỉnh/thành ủy, Ủy ban MTTQ các tỉnh/thành phố, các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tín dụng.

“Hôm qua, chúng tôi đã làm việc với Bộ Tài chính để có thể gửi thông tin trực tiếp tới khoảng 1.500 doanh nghiệp có mức doanh thu và mức đóng thuế cao nhất năm 2024, hy vọng tạo "cú hích" mới cho cuộc vận động” - ông Thạo chia sẻ thêm.

Được biết, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, năm ngoái, cả nước đã có gần 50 triệu người ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.