NSND Tấn Minh hát chung với Khắc Việt

Nguyện làm được Khắc Việt sáng tác ở tuổi 38, thời điểm anh không còn yêu bằng sự nồng nhiệt tuổi trẻ mà bằng tình yêu tỉnh táo, đầy trách nhiệm. Bài hát như lời thủ thỉ của người đàn ông gửi đến người bạn đời, thể hiện cam kết chân thành từ trái tim - không để phô trương mà để gìn giữ những điều nhỏ nhặt làm nên đời người đủ đầy.

Sự hiện diện của NSND Tấn Minh tạo nên chiều sâu mới: lắng đọng hơn, từng trải hơn như sự tiếp nối từ người đàn ông đã trải qua giông bão đến người đang dựng xây hạnh phúc.

NSND Tấn Minh và Khắc Việt.

"Anh Tấn Minh là một trong những người đầu tiên khiến tôi yêu giọng hát của đàn ông Việt", Khắc Việt chia sẻ. Từ những ca khúc Bức thư tình đầu tiên, Phượng hồng, anh đã ấp ủ giấc mơ được hát cùng thần tượng. Khi NSND Tấn Minh - người hiếm khi tham gia dự án với nghệ sĩ trẻ - đồng ý hợp tác, Khắc Việt gọi đó là "may mắn đặc biệt" và cảm ơn tiền bối.

MV "Nguyện làm":

NSND Tấn Minh chọn tham gia vì thấy bài hát "thật, không cố gắng chinh phục khán giả bằng những thứ hoa mỹ". MV được ghi hình trong quán nhỏ ấm cúng, không kỹ xảo hay ánh đèn sân khấu. Đạo diễn Lê Hà Nguyên chọn phong cách handycam tối giản, tạo cảm giác người xem như đang lắng nghe lời thì thầm từ trái tim.

JSOL tái xuất đầy năng lượng

JSOL cũng vừa chính thức phát hành Không phải em, không phải ai - ca khúc đánh dấu sự trở lại sau thành công tại Anh trai say hi mùa 1, đồng thời giới thiệu đàn em Sơn.K từ mùa 2.

Ca khúc do Sơn.K sáng tác đậm chất thập niên 1990, gợi nhớ những bản tình ca ngọt ngào quen thuộc với thế hệ 8X, 9X. Nội dung ca khúc xoay quanh lời tỏ tình chân thành của một chàng trai dành cho cô gái mình yêu thích, khẳng định tình cảm kiên định như chính tựa đề.

JSOL và Sơn.K

MV "Không phải em không phải ai":

MV được thực hiện với kỹ thuật one-shot (chỉ quay 1 cú máy duy nhất - PV) đậm chất điện ảnh trong bối cảnh trường học, tạo cảm giác như đang thưởng thức bộ phim ca nhạc học đường High school musical. JSOL hóa thân thành nam sinh tinh nghịch cùng các bạn nhảy múa, ca hát trên hành lang trường. Đặc biệt, anh tái hiện màn biến hình lột đồ từ tiết mục Ngáo ngơ khi diện bộ vest hồng rực rỡ.

Sơn.K - tác giả ca khúc cũng góp mặt trong MV. Dù là Gen Z, chàng trai trẻ lại có cái nhìn hoài niệm khi sáng tác về tình yêu. Trước đó, Sơn.K đã gây ấn tượng với She never cries kết hợp Hoàng Duyên và Bản tin dự báo trời có mưa do JSOL thể hiện.

Không phải em, không phải ai là đĩa đơn thứ 2 trong mini album sắp phát hành của JSOL, sau Dán mắt tháng 7 vừa qua, khẳng định sự thay đổi tích cực về hình ảnh và âm nhạc của JSOL. Tiếp theo, nam ca sĩ sẽ tổ chức fansign tại 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM để ký tặng album vật lý và chuẩn bị mini concert.