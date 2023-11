Hoàng Duyên, JSOL vừa ra mắt MV Trên taxi chẳng muốn về nhà như một món quà dành tặng khán giả sau một năm nhiều biến động, khó khăn trong đời sống. Ca khúc tiếp nối mạch cảm xúc của Sài Gòn hôm nay mưa - sản phẩm hiện đạt 25 triệu lượt xem trên YouTube do Hoàng Duyên, JSOL kết hợp trước đó.

Hoàng Duyên, JSOL trong MV mới.

Trên taxi chẳng muốn về nhà do Hoàng Duyên sáng tác với giai điệu pop ballad nhẹ nhàng kết hợp lời ca đậm chất tự sự, miêu tả tâm tư của những người thấy cô đơn, lạc lõng giữa đời thường. Nhân vật trong MV dành thời gian ngồi trên taxi để quan sát khung cảnh, con người lướt qua cửa kính xe như phản chiếu suy nghĩ bộn bề trong lòng.

Hoàng Duyên.

Những câu hát do Hoàng Duyên viết tạo đồng cảm với người nghe như: "Người người tìm hạnh phúc đời mình, còn tôi mãi chìm trong ký ức, Lạc bước giữa lòng thành phố, khóc cũng chẳng ai an ủi đâu”...

Những câu hát của giọng ca Sài Gòn đau lòng quá như lời thủ thỉ, tâm tình. Phần lời của JSOL là hồi đáp để an ủi, vỗ về: “Chẳng mấy khi mình được khóc, cứ khóc đi/ Giọt nước mắt chẳng gì là xấu, đừng che giấu đừng sợ đau/ Phải tập quen dần khôn lớn, phải tập quen dần cô đơn”...

JSOL.

MV được ghi hình trong chuyến đi châu Âu vừa qua của Hoàng Duyên và JSOL, mang đến những khung hình lãng mạn nhưng đượm buồn, diễn tả cảm giác cô đơn giữa đường phố về đêm. MV không thể hiện một câu chuyện cụ thể nhằm tập trung vào giai điệu, lời hát của ca khúc.

Năm 2023, Hoàng Duyên, JSOL tham gia chương trình thực tế kết hợp du lịch, âm nhạc Melo-Đi. Ngoài cover loạt ca khúc Việt đình đám, cả hai cũng song ca Say you do, Buồn thì cứ khóc đi, Cho bạn cho tôi... qua đó được nhận xét là một trong những cặp “bài trùng” khi chất giọng Hoàng Duyên da diết, ngọt ngào, JSOL thì ấm áp, hiện đại.

MV 'Trên taxi chẳng muốn về nhà':

Thanh Phi