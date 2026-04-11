Seonguk và Simon (cùng đến từ Hàn Quốc) hiện sống và làm việc ở Việt Nam được 5 năm.

Ngoài trau dồi tiếng Việt, họ còn cùng nhau xây dựng kênh YouTube, thường xuyên chia sẻ video về trải nghiệm ăn uống, khám phá ẩm thực ở nhiều địa phương.

Trong video được đăng tải mới đây, Simon và Seonguk tiết lộ đã quyết tâm vượt "lười", dậy sớm chỉ để thưởng thức một món ăn sáng ở vỉa hè TPHCM. Đó là bánh cuốn.

“Hôm nay, những người hay dậy trễ như chúng mình quyết định thức dậy từ sớm vì muốn thử một món ăn sáng đặc biệt ở Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên chúng mình thử món này sau nhiều năm sinh sống tại đây. Bởi bình thường cả hai không thể dậy sớm nên chưa có dịp thưởng thức”, hai vị khách Hàn hài hước giới thiệu.

Simon và Seonguk (đội mũ) thưởng thức bánh cuốn ở đường Quốc Hương, phường An Khánh lúc hơn 6h

Quán bánh cuốn vỉa hè mà Simon và Seonguk ghé thăm nằm ở đường Quốc Hương, phường An Khánh (phường Thảo Điền cũ).

Quán chỉ bán buổi sáng, chuyên phục vụ các món bánh cuốn với hai loại nhân đặc trưng là thịt băm mộc nhĩ và trứng.

Sau khi quan sát trực tiếp quá trình chế biến của chủ quán, Simon và Seonguk tỏ ra thích thú, gọi liền 2 suất bánh cuốn trứng để thưởng thức.

Simon nhận xét, bánh cuốn ở đây được phục vụ đầy đặn. Mỗi suất gồm một phần bánh cuốn trứng và vài nguyên liệu ăn kèm như rau dưa, bột chiên, chả, nem chua…

“Đây là lần đầu tiên chúng mình ăn bánh cuốn. Món này trông cũng giống trứng cuộn nhưng bánh mềm mọng, béo ngậy và nhân thịt băm rất thơm”, anh nêu cảm nhận.

Hai vị khách Hàn trầm trồ trước hương vị lạ miệng của món bánh cuốn nóng

Nam du khách nói thêm, mỗi món ăn kèm lại có vị ngon riêng. Song, anh thấy hương vị món bánh cuốn khá hòa quyện, cảm giác có sự kết hợp thú vị giữa bánh hỏi với bánh tráng và trứng cuộn, vừa lạ miệng vừa ngon.

Chung cảm nhận, Seonguk cũng dành nhiều lời khen cho món bánh cuốn trứng. Vì ấn tượng, anh còn gọi thêm một suất bánh cuốn nhân thịt băm.

Khi thưởng thức, Seonguk thừa nhận món bánh cuốn nhân thịt ngon và hợp khẩu vị hơn.

“Bánh cuốn nhân thịt có độ dai và ăn ít bị ngán hơn”, anh miêu tả.

Món bánh cuốn ở TPHCM được phục vụ cùng các nguyên liệu kèm theo như giò, chả, bột chiên và rau dưa..., ăn cùng mắm mặn nên có chút khác biệt với miền Bắc. Ảnh: Đỗ T.Mai

Simon cũng thừa nhận việc dậy sớm đi ăn bánh cuốn là xứng đáng vì món ăn có hương vị thơm ngon. Anh còn bày tỏ sự hài lòng và cảm thấy tràn ngập hạnh phúc vì có cơ hội thưởng thức một món ăn sáng độc đáo.

Không chỉ tâm đắc về hương vị, hai vị khách Hàn còn khen món bánh cuốn ở đây có giá phải chăng. Trong đó, bánh cuốn nhân thịt băm có giá 30.000 đồng/suất, còn bánh cuốn trứng giá 40.000 đồng.

Ảnh: YouTube 3 anh em