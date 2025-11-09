Tọa lạc tại Buffalo Park, thành phố Houston, bang Texas (Mỹ), Annam là nhà hàng cao cấp do đầu bếp Chris Kinjo sáng lập và có sự đồng hành của những đầu bếp gốc Việt như Dũng Lang Nguyễn, Kaytee Nguyễn.

Ngay sau khi khai trương vào tháng 2/2025, nhà hàng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới ẩm thực địa phương. Trang Houston Chronicle và The Infatuation đều dành lời khen cho không gian sang trọng, thực đơn đậm hương vị Việt kết hợp tinh tế cùng rượu vang.

Sự hòa quyện giữa phong cách ẩm thực truyền thống và hiện đại đã giúp Annam nổi bật giữa “rừng” nhà hàng mới tại Houston, trở thành điểm hẹn được giới sành ăn đặc biệt yêu thích.

Quán thường kín bàn vào tối cuối tuần. Ảnh: Houston Chronicle

Theo Houston Chronicle, vào mỗi tối thứ Bảy, khoảng 18h30, phía trước nhà hàng Annam luôn tấp nập khách chờ. Bất cứ ai vừa bước vào cũng không quên dừng lại, giơ điện thoại lên ghi lại vài bức hình, bởi không gian bên trong quá ấn tượng.

Chủ nhà hàng, ông Kinjo, cho biết ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ những nhà thờ cổ châu Âu, với tông trắng chủ đạo phủ trên trần cao, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa thanh thoát.

Để hoàn thiện không gian rộng 325m² với 90 chỗ ngồi, Kinjo và đội ngũ của mình đã mất gần 28 tháng miệt mài thực hiện.

Không gian rất đẹp, tinh tế của nhà hàng. Ảnh: Annam

Thực đơn của Annam gồm khoảng 30 món, được chia thành nhiều nhóm như súp, khai vị, thịt gia cầm, bò, hải sản, rau củ và các món chính.

Theo Houston Chronicle, trong khi nhiều nhà hàng mới thường loay hoay với khâu chế biến và xây dựng thực đơn, Annam lại thể hiện sự chỉn chu hiếm thấy. Không có món nào khiến thực khách thất vọng, thậm chí, các món ăn dường như còn “tranh nhau” để trở thành ngôi sao của nhà hàng.

Món khai vị là gỏi tôm xoài - được làm từ tôm, xoài xanh thái sợi và rau thơm tươi, ăn kèm với bánh phồng tôm giòn rụm được nhiều khách yêu thích. Hoặc họ cũng có thể chọn khai vị với bò Wagyu A5 cuốn lá lốt nướng.

Món khai vị gỏi tôm xoài. Ảnh: Houston Chronicle

Một món ăn hấp dẫn khác là bò lúc lắc. Những miếng thịt thăn bò thái nhỏ áp chảo và được phục vụ cùng một lớp cải xoong và hành tây, mỗi miếng đều ướp hoàn hảo và tan ngay trong miệng.

Món gây ấn tượng bậc nhất là món cá chẽm hấp lá chuối ăn cùng miến. Món ăn nằm nguyên trong gói lá, nóng hổi khi phục vụ thực khách. Nhân viên sẽ mở lá và rưới nước, để lộ phần cá chẽm thơm mềm nằm trên lớp miến trong, dai, hòa quyện hương vị tinh tế.

Chả giò Việt Nam hay bánh xèo được biến tấu thành những chiếc bánh nhỏ xinh, dễ cầm tay, thưởng thức tương tự temaki – món sushi cuộn tay nổi tiếng của Nhật Bản.

Mỗi món ăn đều được chế biến tỉ mỉ và tinh tế: từ cánh gà chiên giòn thấm đẫm nước mắm đến nghêu hấp sả, ăn kèm nước mắm gừng đậm vị đặc trưng.

Cánh gà chiên mắm, bò kho... đều được chế biến tinh tế. Ảnh: Annam

Trên trang The Infatuation, nhà hàng được chấm 8,2 điểm - mức đánh giá dành cho địa điểm rất đáng trải nghiệm. Trong số các món nổi bật, lẩu cù lao gây ấn tượng mạnh khi được phục vụ trong chiếc nồi có ống than hồng đặt giữa, giữ cho nước lẩu luôn nóng hổi.

Ở miền Tây Việt Nam, người dân thường dùng loại nồi nhôm có thiết kế đặc biệt: thân nồi tròn có quai, giữa nồi là ống nhôm rỗng nhô cao để đựng than hồng giữ nhiệt.

Hình dáng chiếc nồi gợi liên tưởng đến những cù lao nổi giữa sông nước - biểu tượng quen thuộc của miền Tây. Xung quanh ống than, các nguyên liệu như tôm, cá, thịt, rau, củ được bày biện đủ màu sắc, tượng trưng cho sự trù phú của xứ cồn.

Món lẩu cù lao độc lạ với thực khách quốc tế. Video: Annam

Ông Kinjo chia sẻ, mục tiêu của ông và các đồng nghiệp là tạo nên một địa chỉ ẩm thực Việt Nam tinh tế, cao cấp.

Trang Houston Chronicle cũng dành lời khen ngợi cho Annam, cho rằng ngay từ ấn tượng đầu tiên, nhà hàng đã đủ sức thuyết phục thực khách. "Nhà hàng Việt Nam ngon nhất Houston có lẽ thuộc về Annam", trang này viết.

Linh Trang - Khánh Linh