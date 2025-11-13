Mâm cơm nhà Việt Nam hút khách

Tối cuối tuần, nhà hàng của anh Trịnh Đình Tuân (43 tuổi, quê Thái Bình, nay là Hưng Yên) nằm trên đường Oranienburger, thành phố Berlin (Đức) đông kín thực khách. Đầu bếp và nhân viên phục vụ hoạt động hết công suất.

5 tháng gần đây, khi thay đổi mô hình hoạt động, chuyển sang phục vụ những mâm cơm truyền thống 3 miền của Việt Nam, nhà hàng trở thành địa chỉ thu hút thực khách.

Hình ảnh chiếc mâm nhôm bóng láng, bên trên đầy ắp niêu cá kho, bát canh cua, đĩa thịt quay, rau muống xào tỏi, thêm chút cà muối, lạc rang… được chia sẻ khắp mạng xã hội. Nhân viên vừa bưng mâm ra, thực khách đã háo hức chụp ảnh.

Mỗi ngày, quán phục vụ hết 20-30 mâm cơm Việt Nam, với giá 45-65 Euro/mâm (khoảng 1,4-2 triệu đồng) cho 2-3 người ăn

Năm 2020, anh Tuân mua lại nhà hàng này từ một ông chủ người Italia. Ban đầu, nhà hàng chuyên phục vụ món Nhật và phở Việt Nam.

Tuy nhiên, sau 5 năm, anh Tuân muốn tìm một hướng đi mới, mang tới sự bứt phá cho nhà hàng. Ý tưởng thực hiện các mâm cơm Việt Nam truyền thống ra đời, với mong muốn phục vụ bà con kiều bào tại Đức và giới thiệu ẩm thực, nét văn hóa "cơm nhà" đặc trưng tới khách quốc tế.

Nhà hàng đông kín thực khách

Theo anh Võ Tá Lực - quản lý nhà hàng, trước đây, nhiều nhà hàng ở Đức đã bán món ăn Việt Nam nhưng chỉ dừng lại ở các món riêng lẻ.

Trong khi đó, mâm cơm Việt Nam là sự tổng hợp hài hòa của nhiều món ăn, gia vị, thể hiện sự tinh tế, cân bằng trong ẩm thực. Đặc biệt, mâm cơm là biểu tượng cho sự quây quần, gợi nhớ những ký ức đẹp bên gia đình. Mỗi món ăn đều là một câu chuyện văn hóa giàu ý nghĩa.

Anh Tuân (bên trái), anh Lực (giữa) chụp ảnh kỷ niệm cùng ca sĩ Phạm Anh Khoa trước cửa nhà hàng

Chỉ sau ít tháng triển khai, thực đơn mâm cơm Việt Nam đã giúp lượng khách đến nhà hàng tăng nhanh.

Mượn bát đũa để phục vụ mâm cơm chuẩn Việt

Từ tháng 6/2025, nhà hàng bắt đầu bán các mâm cơm Việt Nam. Chủ nhà hàng quyết định, tuần 1,2,3 của tháng sẽ lần lượt bán mâm cơm miền Bắc, miền Trung và miền Nam, còn tuần cuối tháng sẽ bán mâm cơm tổng hợp.

"Tìm ra các món ăn đặc trưng của từng miền đã khó nhưng thể hiện được đúng hương vị đặc trưng của từng miền càng khó hơn. Chúng tôi đã mời những vị khách từ các vùng miền khác nhau tới thử, cho nhận xét, đánh giá để từ đó rút kinh nghiệm, thay đổi. Mất khoảng 2 tháng chúng tôi mới đưa ra được thực đơn, công thức hoàn chỉnh", anh Lực chia sẻ.

Món thịt quay giòn bì của quán được thực khách yêu thích

Thời gian đầu, ban ngày, nhà hàng mở bán để duy trì hoạt động. Đêm tới, chủ quán, quản lý và nhân viên lại tất bật sửa chữa, trang trí. Chủ nhà hàng thuê vẽ thủ công bức tranh tường thể hiện cảnh đẹp 3 miền Bắc - Trung - Nam, hình ảnh gia đình quây quần bên mâm cơm hay cô gái thướt tha trong tà áo dài…

Do trước đây chủ yếu bán ẩm thực Nhật nên thời gian đầu chuyển hướng, nhà hàng phải đi mượn đồ dùng từ nhà hàng Việt Nam khác để sử dụng.

"Tới tận tháng 10, bát, đĩa chúng tôi đặt từ làng gốm Bát Tràng mới chính thức vận chuyển tới Berlin. Chắc hiếm có nhà hàng nào đi mượn bát, đĩa như chúng tôi", anh Lực chia sẻ.

Theo thực đơn của quán hiện tại, mâm cơm miền Bắc sẽ có thịt quay giòn bì, ba chỉ rang cháy cạnh, đậu hũ sốt cà chua, canh cua, rau muống xào tỏi, cà pháo và dưa cải muối, lạc rang... Mâm cơm miền Trung có cá thu kho, thịt kho tàu, canh cải cúc nấu thịt băm, rau cải xào nấm... Đây là 2 mâm cơm bán đắt khách nhất.

Cá kho là món kỳ công nhất, đầu bếp phải kho ít nhất 4 tiếng

Mâm cơm miền Nam có cá bông lau kho tộ, canh chua cá bông lau, rau cải xào nấm, kho quẹt... Trong khi đó, mâm cơm tổng hợp được phục vụ vào tuần cuối cùng mỗi tháng với kho quẹt, sườn xào chua ngọt, thịt quay giòn bì, canh bầu tôm, rau luộc...

Nguyên liệu được mua tại chợ châu Á ở Đức. Theo anh Lực, hiện nguyên liệu Việt Nam không khó tìm nhưng giá khá cao. Dẫu vậy quán vẫn giữ mức giá sao cho hợp lý so với mặt bằng chung ở Berlin. Trước khi mở cửa 3-4 tiếng, đầu bếp phải chuẩn bị tất cả các nguyên liệu. Một số món kỳ công như cá kho được chế biến từ tối hôm trước.

Cà muối, dưa cải đều do nhà hàng tự chế biến theo công thức riêng

Hiện, nhà hàng thu hút khoảng 30-40% thực khách nước ngoài tới dùng mâm cơm Việt. Có nhiều người lần đầu dùng đũa nhưng tỏ rõ sự thích thú. Họ chia sẻ, đây là một trải nghiệm văn hóa Việt Nam đầy thú vị.

Thực khách quốc tế hào hứng thưởng thức mâm cơm Việt

Nhà hàng phục vụ mâm cơm Việt Nam theo 2 khung giờ từ 11h30-14h30 và từ 17h-22h. Khung giờ buổi chiều, nhà hàng bán cà phê (trong đó có món cà phê trứng nổi tiếng) và bánh ngọt.

Trong thời gian tới, nhà hàng này sẽ tiếp tục đưa vào thực đơn những món đặc sản nổi tiếng của Việt Nam để giới thiệu tới khách hàng.

Ảnh: Nhà hàng NamPan