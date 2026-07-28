Chi 15 triệu “xuất ngoại” đi xem “núi nhả khói”

Cuối tháng 4/2026, anh Đức Thắng (SN 1995, ở Hải Phòng) cùng nhóm bạn thân thiết có chuyến du lịch tới Indonesia, xuất phát từ mong muốn được “bước ra khỏi vùng an toàn”, khám phá vẻ đẹp của các vùng đất.

Chuyến đi kéo dài 9 ngày với nhiều điểm dừng chân khác nhau, từ Bali tới đảo Java. Trong đó, họ ấn tượng nhất với hành trình chinh phục Bromo – một trong 5 ngọn núi lửa đang hoạt động đẹp nhất châu Á.

Ngọn núi lửa này nằm lọt thỏm trong vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở xứ sở vạn đảo, thu hút đông khách nước ngoài tới trải nghiệm hàng năm.

Anh Thắng (áo xanh, đeo kính, ảnh trái) cùng nhóm bạn dành 5 ngày khám phá đảo Java, chinh phục đỉnh núi lửa Bromo và 4 ngày trải nghiệm nghỉ dưỡng ở Bali

Để tới Indonesia, anh Thắng cùng nhóm bạn chọn bay nối chuyến từ Hà Nội tới Surabaya, quá cảnh ở sân bay Changi (Singapore).

Sau đó, cả đoàn di chuyển tiếp bằng ô tô trong khoảng 3 tiếng để đến làng Ngadisari, nằm ngay cạnh chân núi Bromo, chuẩn bị cho hành trình chinh phục ngọn núi lửa này vào sáng hôm sau.

“Chúng mình nghỉ ngơi tại làng, đi dạo và ngắm cảnh xung quanh trước khi bắt đầu hành trình vào ngày tiếp theo, lúc 2h sáng.

Để chuyến trải nghiệm trọn vẹn, cả nhóm cũng đặt land-tour (một dạng tour trọn gói dịch vụ tại điểm đến của hành trình) tới núi lửa Bromo, chi phí khoảng 4 triệu đồng/người, chưa bao gồm ăn uống”, anh Thắng cho hay.

Chi phí riêng cho hành trình chinh phục đỉnh Bromo của nhóm du khách Việt tại Indonesia hết khoảng 15 triệu đồng/người

Theo chàng trai trẻ, ngoài núi lửa Bromo, nhóm còn ghé thăm một số địa điểm du lịch thú vị trên đảo như: Kawah Ijen – hồ axit lớn nhất thế giới; Tumpak Sewu - thác nước hình bán nguyệt cao khoảng 120m, được mệnh danh là thiên đường thác nước ở Đông Java; Colorful house (làng 7 màu) hay Madakaripura - ngọn thác ẩn trong hẻm núi sâu thuộc Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru…

Vị khách đến từ Hải Phòng tiết lộ, riêng chi phí cho hành trình chinh phục đỉnh Bromo hết khoảng 15 triệu đồng/người, bao gồm: 8 triệu tiền vé máy bay khứ hồi, 3-4 triệu tiền land-tour, 3 triệu tiền ăn uống và mua sắm lặt vặt.

“Đây là mức giá phù hợp cho một chuyến đi với điểm đến có cảnh quan ấn tượng và trải nghiệm đặc sắc”, anh nêu cảm nhận.

Những trải nghiệm “có tiền cũng khó mua”

Anh Thắng chia sẻ, khoảng 2h sáng, các thành viên di chuyển bằng xe Jeep tới khu vực chân núi. May mắn ghé thăm vào đúng ngày thời tiết thuận lợi nên họ có cơ hội ngắm bầu trời đầy sao và săn milkyway (dải ngân hà) thành công.

Sau đó, cả đoàn tiếp tục đi đến ngọn núi ở vị trí đối diện để có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh núi lửa Bromo lúc bình minh.

“Thời gian leo lên đỉnh ngọn núi này khoảng 30 phút. Khi ấy, chúng mình thực sự choáng ngợp trước khung cảnh núi lửa ẩn hiện giữa biển mây bồng bềnh. Mọi thứ trước mắt ngỡ như những thước phim siêu thực vậy”, anh Thắng nhớ lại.

Du khách ngắm bầu trời đầy sao và săn biển mây ở ngọn núi đối diện đỉnh Bromo

Thời điểm lý tưởng để khám phá ngọn núi này là từ tháng 4 đến tháng 10 dương lịch

Đến khoảng 7h, cả nhóm di chuyển xuống núi rồi tiến thẳng về địa điểm trekking tới đỉnh Bromo.

Theo chàng trai 31 tuổi, từ điểm trekking, du khách sẽ mất khoảng 1 giờ đồng hồ để lên được đỉnh núi.

Tại vị trí này, họ tiếp tục băng qua vùng sa mạc cát rồi đến hoang mạc và nham thạch đầy khói bụi với quãng đường chừng 2km, sau đó leo thêm 250 bậc thang mới tới được miệng núi lửa Bromo.

Tùy nhu cầu và điều kiện sức khỏe, sau khi đi qua sa mạc, du khách cũng có thể lựa chọn đi bộ (mất khoảng 30-45 phút) hoặc đặt dịch vụ cưỡi ngựa của người dân địa phương để đến tận nơi.

“Khó khăn cuối cùng là khi đã lên đến đỉnh núi, bạn có thể sẽ thấy khó thở do lượng oxy thấp và mùi khí SO2 tỏa ra nồng nặc rất khó chịu. Nhiều du khách không chịu được đã phải quay đầu, di chuyển xuống núi luôn”, vị khách trẻ nói thêm.

Du khách di chuyển bằng xe Jeep qua địa hình nhiều thách thức ở khu vực từ chân núi lên đỉnh núi lửa Bromo

Anh Thắng cho hay, tuy hành trình chinh phục đỉnh núi lửa Bromo khá tốn sức lực nhưng bù lại, du khách được đền đáp xứng đáng khi có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn khoảnh khắc kỳ diệu của tự nhiên.

Đứng từ đây, anh có thể nghe thấy những âm thanh kỳ lạ từ miệng núi lửa, như tiếng gầm vọng lên từ lòng núi. Xung quanh là những cột khói trắng bốc lên cao, tạo cảm giác như ngọn núi đang "nhả khói".

“Khung cảnh ở miệng núi thực sự ấn tượng và ma mị, xứng đáng để du khách bỏ thời gian và công sức tới chiêm ngưỡng tận nơi”, anh bày tỏ.

Khung cảnh ở miệng núi lửa

Sau chuyến chinh phục núi lửa Bromo, anh Thắng và nhóm bạn còn dành thời gian khám phá Kawah Ijen - hồ axit lớn nhất thế giới, thuộc khu vực núi lửa Ijen, xen giữa cao nguyên Bondowoso và Banyuwangi.

Hồ nằm ở độ cao 2.300m so với mực nước biển. Mặt hồ màu xanh lam ngọc, luôn được bao phủ bởi một làn khói trắng đậm đặc và không khí có mùi trứng ung (mùi của hợp chất hydrogen sulfide). Trong hồ chứa tới 36 triệu m3 dung dịch axit.

Vì Bromo là ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động nên du khách tới đây cần tuyệt đối tuân thủ các quy định như không leo trèo, tự ý chạy nhảy hay di chuyển quá xa khu vực cho phép để đề phòng rủi ro. Bên cạnh đó, du khách cần tìm hiểu kỹ lưỡng và lựa chọn đơn vị tổ chức tour uy tín để có lịch trình phù hợp, tránh thời điểm các điểm ngắm cảnh quá đông người hay tắc đường. Vì quãng đường phải đi bộ khá nhiều nên du khách cân nhắc chọn loại giày phù hợp và trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, quần áo giữ nhiệt, thuốc men… để đảm bảo thể lực suốt hành trình.

Ảnh: Đức Thắng