Ngôi làng "tổ đại bàng"

Tháng 4 vừa qua, chị Nguyễn Tú Trinh (30 tuổi), người Việt đang sống và làm việc tại Thụy Sĩ, có chuyến khám phá miền Nam nước Pháp. Làng Èze là nơi chị rất mong chờ được trải nghiệm.

"Tôi tình cờ xem hình ảnh về ngôi làng trên mạng xã hội. Tôi ngạc nhiên vì có một nơi đã tồn tại cả nghìn năm nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính và bình yên như vậy", chị Trinh chia sẻ.

Ngôi làng Èze nằm ở độ cao gần 430m so với mực nước biển, cách thành phố biển quyến rũ Nice của Pháp khoảng 8,5km về phía Đông Bắc và cách Monaco khoảng 4,5km về phía Tây. Hiện nơi đây có khoảng 2.200 cư dân sinh sống.

Ngôi làng lưu giữ những công trình từ thế kỷ 14

Theo trang thông tin du lịch của làng Èze, khu vực này đã có người sinh sống từ khoảng năm 200 trước Công nguyên. Nằm ở vị trí chiến lược, suốt chiều dài lịch sử, ngôi làng từng bị nhiều lực lượng khác nhau chiếm đóng.

Biểu tượng của ngôi làng là chim phượng hoàng đậu trên khúc xương cùng phương châm "Isis Moriendo Renascor" (Trong cái chết, tôi được tái sinh), thể hiện tinh thần kiên cường của ngôi làng và dân làng qua nhiều thế kỷ biến động.

Nhiều phần của bức tường thành cổ và các công trình kiến trúc từ thế kỷ 14 được bảo tồn, mang lại cho Èze một bầu không khí cổ xưa và đầy hoài niệm. Du khách thường gọi đây là "ngôi làng bảo tàng" hay "phim trường cổ châu Âu" với những con phố lát đá nhỏ hẹp, các phòng tranh nghệ thuật, cửa hàng boutique và nhà hàng tinh tế. Có nhiều khách du lịch lại ví ngôi làng như "tổ đại bàng" vì nó nằm cheo leo trên vách đá.

Những con đường nhỏ hẹp quanh ngôi làng

Trải nghiệm khó quên

Tòa nhà cổ nhất tại đây là nhà nguyện Chapelle de la Sainte Croix có niên đại từ năm 1306. Trong khi đó, nhà thờ Notre Dame de l'Assomption được xây dựng năm 1764, nổi bật giữa làng và có thể được nhìn thấy từ rất xa.

Để cảm nhận rõ nhất nhịp sống của Èze, chị Trinh lựa chọn tới làng từ sáng sớm, khi lượng khách du lịch còn thưa thớt.

"Không hoành tráng hay diễm lệ, ngôi làng đẹp theo cách rất nhẹ nhàng. Những con đường lát đá nhỏ, những chiếc đèn treo tường, các ngôi nhà bằng đá cũ và những góc tường phủ đầy cây xanh… mọi thứ đều nên thơ và cổ xưa", chị chia sẻ.

Theo nữ du khách, do nằm cheo leo trên núi và hướng thẳng ra Địa Trung Hải nên gần như ở đâu trong làng cũng có thể nhìn thấy khung cảnh ngoạn mục của vùng Riviera.

Không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc cổ, Èze còn gây ấn tượng với nữ du khách bởi mùi hương đặc trưng lan tỏa khắp các con phố. Trong làng có nhiều cửa hàng bán nước hoa, xà phòng và túi thơm làm từ oải hương, chanh vàng cùng các loại thảo mộc vùng Địa Trung Hải. "Đi tới đâu tôi cũng ngửi thấy mùi hương rất dễ chịu, lan tỏa trong không khí", chị Trinh nhớ lại.

Do diện tích nhỏ và nằm trên địa hình dốc, toàn bộ khu làng cổ không có phương tiện cơ giới lưu thông. Du khách có thể tản bộ quanh làng. Đôi khi họ chỉ nghe tiếng sóng biển, tiếng chim hót thậm chí là tiếng của chính mình di chuyển.

"Việc không có tiếng xe cộ khiến nơi này đặc biệt hơn rất nhiều. Mọi thứ đều yên tĩnh và chậm rãi", chị Trinh chia sẻ.

Dù nhỏ bé, trong làng vẫn có đầy đủ quán cà phê, nhà hàng và các khách sạn boutique phục vụ khách lưu trú. Nhiều du khách chọn ở lại một đêm để tận hưởng không khí buổi tối hoặc sáng sớm.

Nếu muốn lưu trú giữa không gian làng cổ, du khách có thể chọn khách sạn Château Eza. Khách sạn boutique này chỉ có 14 phòng với tầm nhìn thẳng ra Địa Trung Hải. Nhà hàng đạt sao Michelin tại đây phục vụ các món Pháp mang phong cách ven biển, đồng thời khách sạn cũng cung cấp nhiều trải nghiệm cao cấp như du ngoạn bằng du thuyền, trực thăng.

Những khách sạn, nhà hàng cổ kính, lãng mạn

Tại làng có khu vườn Jardin Exotique (tạm dịch là vườn cây xứ lạ) với nhiều loại xương rồng, thực vật khác nhau

Trong chuyến đi, do không tìm hiểu kỹ trước, chị Trinh bắt tàu từ Nice tới ga Èze-sur-Mer mà không biết từ đây phải leo núi hơn 1 tiếng mới tới làng cổ. "Do không chuẩn bị đồ leo núi nên tôi phải đổi lịch trình và dời chuyến tham quan sang hôm sau", chị kể.

Theo kinh nghiệm của nữ du khách, từ Nice, du khách nên đi xe buýt số 82 để tới ngay cổng làng và nên đi từ sáng sớm vì buổi trưa lượng khách rất đông và xe thường không đủ chỗ ngồi.

Du khách cũng nên tránh tới làng vào ngày cuối tuần và mùa cao điểm du lịch nếu không muốn chen chúc trong những con đường nhỏ hẹp hay những nhà hàng nhỏ xinh.

Ảnh: Nguyễn Tú Trinh