Jeon Heesu (đến từ Hàn Quốc) gần đây có chuyến du lịch Hà Nội và tranh thủ trải nghiệm nhiều món ăn đường phố.

Khi đi dạo trên phố Đinh Liệt (phường Hoàn Kiếm), cô bắt gặp một quán ốc vỉa hè đông khách. Tò mò, Heesu quyết định dừng chân để ăn thử.

Heesu trải nghiệm món ốc mít luộc ở một quán vỉa hè trên phố cổ Hà Nội

Sau khi tham khảo thực đơn, nữ du khách quyết định gọi món “bán chạy” của quán - ốc mít luộc. Đây cũng là món ăn vặt được nhiều người yêu thích ở Thủ đô.

Khi món ăn nóng hổi được bê ra, Heesu thấy khá bất ngờ vì suất ăn được phục vụ đầy đặn. Bát ốc được bày trên khay nhựa, kèm theo 1 bát nước chấm và 2 bát gia vị đựng riêng để thực khách sử dụng theo nhu cầu như sả, ớt, gừng, lá chanh thái nhỏ.

“Tôi không nghĩ mình có thể ăn hết bát ốc này”, Heesu nói.

Suất ốc mít luộc mà Heesu thưởng thức ở Hà Nội có giá 90.000 đồng

Vì là lần đầu thưởng thức món ốc luộc nên cô gái Hàn tỏ ra khá lúng túng. Một nam du khách ngồi kế bên thấy vậy đã nhiệt tình hướng dẫn cô cách ăn.

Heesu tỉ mỉ làm theo và bất ngờ thốt lên thích thú khi có thể khều trọn vẹn được phần ruột căng mọng ở bên trong con ốc. Sau đó, cô chấm ốc với nước mắm, đưa lên miệng thưởng thức và xuýt xoa, liên tục khen “ngon quá”.

Theo cảm nhận của Heesu, ốc luộc có vị lạ miệng nhưng mang lại cảm giác mà cô thực sự thích. Phần đầu ốc giòn sần sật, còn phần đuôi lại mọng nước, mềm.

Cô nhận xét món này uống cùng bia khá hợp, có thể giảm mùi tanh đặc trưng từ ốc với những ai chưa ăn quen.

Cô gái Hàn Quốc thích thú khi tự khều được trọn vẹn phần thịt ốc bên trong

Nữ du khách Hàn Quốc cũng nói thêm, ốc luộc có vị nguyên bản, hơi nhạt nhưng khi kết hợp với nước chấm đậm đà đủ vị chua cay mặn ngọt lại ngon.

Đặc biệt, ốc có tính hàn nhưng ăn kèm các gia vị nóng như ớt, gừng giúp cân bằng vị giác, tránh bị lạnh bụng… Món ăn có mùi thơm nhờ có lá chanh, sả.

“Ốc ngon quá nên tôi sẽ ăn hết bát này. Ngay cả khi ăn xong, tôi cũng không thấy có cảm giác no”, Heesu thích thú nói.

Vị khách cũng thừa nhận, ngồi ăn ốc ở vỉa hè Hà Nội còn mang lại cảm giác thoải mái, có thể ngắm nhìn mọi người, phương tiện di chuyển ngang qua.

Cô gái trẻ nhận xét ốc luộc ăn giòn sần sật, liên tục khen ngon

Theo tìm hiểu của PV, quán ốc mà Heesu ghé thăm là 1 trong những địa chỉ ăn uống quen thuộc của đông đảo thực khách ở phố cổ Hà Nội.

Dù không gian khá nhỏ hẹp, chỗ ngồi trong nhà chỉ phục vụ được vài ba bàn và góc nhỏ vỉa hè nhưng quán thường xuyên đông khách suốt hơn 20 năm qua.

Thực đơn của quán không quá đa dạng, chỉ vỏn vẹn mấy món như ốc mít luộc, ốc vặn luộc, ngao hấp và đồ ăn kèm như khoai tây chiên, nem chua rán,...

Giá đồ ăn của quán được nhận xét là khá cao so với mặt bằng chung các quán vỉa hè ở Hà Nội nhưng nhiều thực khách vẫn lựa chọn đến đây vì chất lượng tươi ngon.

Ốc luộc là món ăn vặt yêu thích của nhiều người Hà Nội. Ảnh: Phạm Linh

Đại diện quán cho biết, ốc ở đây được lựa chọn và làm sạch kỹ nên nước luộc trong, thơm và không có cặn.

Mỗi bát ốc đều phục vụ đầy đặn, gọi vui là “có ngọn”, kèm nước chấm được pha chế theo bí quyết riêng với mắm cốt thơm lừng, quất chua vừa đủ, vị đường ngọt dịu, thêm chút gừng ấm nồng, ớt cay cay, thơm mùi lá chanh, sả...

Dụng cụ khều ốc được quán giữ sạch sẽ, chuẩn bị cẩn thận bằng cách cắm vào 1 miếng quất (tắc) nhỏ. Quán mở cửa từ 15h-22h hàng ngày.

Ảnh: Heesu Tour