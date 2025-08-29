Bún cá Văn - phố Quán Thánh Quán bún cá của bà Văn từng được CNN giới thiệu là một trong 5 món ăn nhất định phải thử khi đến Hà Nội. Quán nằm cách Quảng trường Ba Đình khoảng 2km, mở cửa từ 6h-15h hàng ngày, đông nhất từ 11h30-13h. Cá được chế biến 2 kiểu: Chiên vàng giòn rụm hoặc thái lát để sống. Phần cá chiên được làm tới đâu bán tới đó, giữ độ nóng hổi, ngoài giòn trong mềm. Tôm, chả cá, bánh đa được bà Văn nhập từ Hải Phòng. Bún mua từ cơ sở có tiếng tại Phú Đô. Nước dùng ninh từ xương cá trong 3-4 tiếng, thêm bỗng rượu và sá sùng để ngọt thanh, không tanh. Mỗi suất bún có giá từ 40.000 đồng. Ảnh: Linh Trang

Phở cuốn Chinh Thắng - phố Mạc Đĩnh Chi Quán được xem là một trong những nơi “khai sinh” ra món phở cuốn ở làng Ngũ Xá, hoạt động hơn 20 năm và luôn đông khách. Nằm cách Quảng trường Ba Đình khoảng 2,5km, quán từng được Michelin vinh danh hạng mục Michelin Selected (Michelin lựa chọn) vào hồi tháng 6. Phở cuốn ở đây gồm thịt bò thăn xào chín tới, cuốn cùng bánh phở bản to, rau thơm, ăn kèm nước chấm chua ngọt. Khách gọi tới đâu, quán cuốn tới đó nên thịt bò luôn nóng hổi, rau tươi, bánh phở mướt mịn. Ngoài phở cuốn, quán còn có phở chiên giòn, chiên phồng, chiên trứng đều được lòng thực khách. Nếu đi nhóm 2-3 người, du khách có thể gọi một đĩa phở chiên tổng hợp là đủ ăn ngon và no. Hạn chế của quán là diện tích nhỏ nhưng lượng khách rất đông, thường phải chờ đợi lâu. Giá các món từ 50.000 – 80.000 đồng/đĩa. Ảnh: Vũ Trung Ninh

Nộm lim, nộm tá lả ông Việt - phố Hàng Bún Quán nộm lim vỉa hè nằm cách Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình khoảng 2km là địa điểm ăn vặt buổi chiều thú vị cho du khách khi tới Hà Nội. Không giống món nộm ở phố Hồ Hoàn Kiếm, quán này chuyên bán nộm lim, nộm tá lả nghe khá lạ tai. Các nguyên liệu ăn kèm cũng độc đáo. Nộm lim là món kết hợp giữa đu đủ bào với thịt bò sấy, rau thơm, nước nộm chua ngọt. Những miếng thịt sấy xong rắn chắc, có màu nâu sậm, trông giống khúc gỗ lim, na ná thịt trâu gác bếp của vùng cao Tây Bắc. Còn nộm tá lả kết hợp đu đủ bào với các phần nội tạng bò như dạ dày, lá lách, gan, cuống họng (khách thường gọi là lò xo), ngẩu pín (hay thường gọi là cà bò - dương vật bò)... Các phần nội tạng bò đều sơ chế rất kỹ nên không có mùi hôi. Đu đủ được bào trực tiếp, khách gọi tới đâu bào tới đó. Quán mở từ 16h30-19h30 nhưng thường đến 18h-18h30 là hết hàng. Quán vỉa hè nên chỗ ngồi không tiện nghi. Các món nộm tại đây có giá từ 50.000-300.000 đồng tùy theo lượng lim, tá lả mà khách gọi thêm. Ảnh: Linh Trang

Quán ốc Dì Tú - phố Quán Thánh Quán ốc hiếm hoi được Michelin gợi ý, nằm gần bốt Hàng Đậu và đền Quán Thánh, cách Quảng trường Ba Đình khoảng 2km. Quán phục vụ nhiều loại ốc và hải sản nhập từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa. Những món nổi bật gồm ốc sốt bơ, ốc sốt trứng muối, ngao sốt Thái, hàu nướng phô mai... Quán mở cửa từ 10h-20h30 hàng ngày. Chi phí cho bữa ăn của mỗi thực khách khoảng 200.000 đồng. Quán đông khách nhất vào 18h30-20h. Thực khách nên đến sớm để có đa dạng lựa chọn hơn. Ảnh: Ốc Dì Tú

Phở gà Châm - phố Yên Ninh Quán nhiều năm liền được góp mặt trong danh sách Michelin Selected. Nước dùng ninh 7 tiếng với thảo mộc, thịt gà chắc ngọt, da vàng giòn, ăn kèm trứng non, mề, gan sơ chế kỹ. Quán bắt đầu mở bán từ 6h30-14h. Tuy nhiên, hàng hết lúc nào, bà chủ đóng cửa lúc đó. Quán được xếp vào danh sách giá cao ở Hà Nội, mỗi bát phở có giá từ 75.000-160.000 đồng. Nếu thực khách gọi thêm thịt đùi, cánh, trứng non... mỗi phần ăn có thể lên tới 200.000 đồng. Phở gà Châm là quán ăn rất đông thực khách. Ảnh: Linh Trang