Sự việc xảy ra tại đại lý BYD Kun thuộc khu Ambattur, Chennai. Khách hàng tên Vasanth đã thanh toán 54 lakh Rupee (khoảng 1,6 tỷ đồng) cho chiếc Sealion 7 mới phiên bản cao cấp. Ngày nhận xe, anh đến showroom cùng gia đình và chứng kiến cảnh nhân viên đại lý vội vàng lau chùi xe vì trên thân xe còn dính vết bùn đất.

Khi kiểm tra kỹ, Vasanth bất ngờ phát hiện nhiều vết trầy xước, lõm và dấu hiệu sơn sửa trên thân xe, đặc biệt là cản trước có vẻ vừa được sơn lại sau va chạm. Anh nhận định đây là một chiếc xe demo đã được tân trang.

Trước sự việc này, anh Vasanth kiên quyết từ chối nhận xe. Anh bày tỏ không chấp nhận việc trả tiền mua một chiếc xe hoàn toàn mới nhưng lại phải nhận xe đã qua sửa chữa.

Mua xe mới nhưng nhận lại xe đã qua sơn sửa, đó là trải nghiệm “đắng lòng” của một khách hàng tại Chennai với mẫu SUV điện BYD Sealion 7.

Nhân viên đại lý BYD Kun giải thích rằng hư hỏng có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển xe và đề nghị sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng.

Tuy nhiên, Vasanth vẫn từ chối nhận xe. Anh đồng thời phản ánh việc đại lý đăng ký xe mà không có sự đồng ý của anh, trước cả khi anh kịp thực hiện kiểm tra PDI (Pre Delivery Inspection).

Tại thị trường Ấn Độ, BYD Sealion 7 được ra mắt vào tháng 2/2025, với hai phiên bản gồm Premium giá 48,9 lakh Rupee (khoảng 1,45 tỷ đồng) và Performance giá 54,9 lakh Rupee (khoảng 1,62 tỷ đồng).

BYD Sealion 7 sử dụng nền tảng e-Platform 3.0 Evo giống mẫu sedan Seal. Cả hai phiên bản đều dùng pin Blade 82,56 kWh.

Phiên bản Premium trang bị động cơ điện có công suất 313 mã lực, mô-men xoắn 380Nm, dẫn động cầu sau, tăng tốc 0-100 km/h trong 6,7 giây, quãng đường tối đa 567 km mỗi lần sạc.

Bản Performance có công suất 530 mã lực, mô-men xoắn 690Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây, quãng đường tối đa 542 km mỗi lần sạc.

Mặc dù thiết kế và thông số kỹ thuật được đánh giá cao nhưng vụ việc trên xảy ra quả là một trải nghiệm không đáng có cho khách hàng đối với BYD tại đây.

