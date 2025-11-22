Theo đơn kiện dài 33 trang do gia đình Kurt và Monica Villani đệ trình, hệ thống ga điện tử của chiếc xe bất ngờ trục trặc, kích hoạt tình trạng tăng tốc không kiểm soát, đẩy chiếc sedan siêu sang băng lên vỉa, lao đi hàng trăm mét và đâm thẳng vào trạm kiểm soát an ninh biên giới trước khi phát nổ, bốc cháy dữ dội. Vụ va chạm được camera giám sát ghi lại và khiến một trong những cửa khẩu tấp nập nhất Bắc Mỹ phải phong tỏa tạm thời vì mức độ nghiêm trọng, ban đầu bị nghi là tấn công khủng bố.

Đơn kiện cũng cho rằng chiếc Bentley hoặc không được trang bị, hoặc có nhưng hệ thống “phanh ưu tiên” (brake override) đã không hoạt động, làm cho người lái không thể giảm tốc độ trong lúc xe tăng tốc mất kiểm soát. Gia đình khẳng định đây là lỗi nghiêm trọng của nhà sản xuất, dẫn đến “hậu quả thảm họa”.

Đáng chú ý, đơn kiện nhắc lại việc Bentley từng triệu hồi các mẫu Flying Spur 2018–2021 tại châu Âu và Australia do nguy cơ kẹt chân ga gây tăng tốc ngoài ý muốn. Tuy nhiên, các xe bán tại Mỹ lại không nằm trong chiến dịch triệu hồi này. Luật sư của nạn nhân cho rằng đây là yếu tố then chốt khiến bi kịch xảy ra.

Trước khi gặp nạn, cặp vợ chồng dự định sang Toronto xem hòa nhạc, ghé lại sòng bạc Seneca Niagara Casino để đổi tiền, rồi di chuyển đến cầu Rainbow Bridge lúc 11h22. Khi Kurt Villani đang điều khiển chiếc Flying Spur tới khu vực kiểm soát thì xe đột ngột lao đi với tốc độ bất thường.

Đơn kiện nêu tên Bentley Motors, Volkswagen cùng hai đại lý bán xe là Suburban Exotic Motorcars of Michigan và Troy Exotics, yêu cầu bồi thường thiệt hại và cáo buộc các bên liên quan “tắc trách, cẩu thả”.

Vụ nổ và đám cháy dữ dội tại hiện trường khiến lực lượng chức năng khi đó phải phong tỏa khu vực, rà soát theo hướng điều tra khủng bố, trước khi xác định đây là một vụ tai nạn thương tâm do lỗi kỹ thuật và nguy cơ mất kiểm soát trên một chiếc xe siêu sang.

