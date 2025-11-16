Đám cháy bùng phát tại một đại lý ô tô trên đường Hamp Bridge, thị trấn Bridgwater (Somerset, Anh) tối 11/11 gây hậu quả nặng nề. Lực lượng cứu hỏa Devon & Somerset cho biết họ nhận được tin báo có cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ khu vực đại lý. Khi khống chế xong ngọn lửa, 39 xe mới gồm 38 xe Skoda và 1 xe bán hàng lưu động gần đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Người phát ngôn cơ quan cứu hỏa cho hay: “Cuộc điều tra đã hoàn tất nhưng nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa thể xác định.”

Ông Robert Taylor (60 tuổi), chủ chiếc xe bán hàng lưu động The Big Chipper, đặt gần khu đại lý, cho biết thiệt hại của ông cũng rất lớn.

Ông kể lại: “Đầu động cơ, bánh xe của xe tôi đều cháy rụi, toàn bộ phần nhựa trong xe chảy hết.”

Vụ cháy lớn đã phá hủy 39 chiếc ô tô mới tại đại lý.

“Giờ tôi không thể làm việc, mọi thứ phải chờ bảo hiểm. Mà chờ bao lâu thì chẳng ai biết. Chúng tôi đang thật sự rất sốc”, ông nói.

